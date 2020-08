Dana Chera zguduie showbizul românesc după o pauza de mai bine de trei ani. Prezentatoarea va modera la Medika TV, o televiziune de nișă, o emisiune care va fi difuzată în fiecare zi de marți și de joi, între orele 19:00 și 21:00.

„Pentru ca am o dorință mai veche, care venea dintr-o frustare, acutizată în ultima vreme, cât am consumat media ca spectator. Anume, aceea de a vedea la TV oameni care au făcut ceva în viața lor. Care au o meserie. Care s-au lovit, ca practicieni, de mizeriile din legile și regulamentele făcute anapoda pentru ei de unii care vorbesc des la TV. Deci simt nevoia unor păreri avizate!

Am obosit cu cei care pot vorbi despre orice. Oricât. Oricum. Care nu pot să spună: NU ȘTIU SĂ VĂ SPUN! Echipa de la Medika așa m-a convins. Cu principiul: chemăm în emisiuni oameni care știu despre ce vorbesc. Specialiști. Elita asta mută, din sănătate, din educație, care a ținut țara . Făcând. Medicii, profesorii, cercetătorii, sunt elita unei nații. Ei nu pot fi ținuți dosiți și scoși din umbră doar atunci când vrem să ne spălăm măine murdare de atăta politică degeaba. Medika asta isi propune și cu asta m-a convins”, a declarat prezentatoarea pentru publicația Pagina de Media.

În timpul declarațiilor, îndrăgita moderatoare de emisiuni a subliniat legătura dintre noul proiect pe care l-a acceptat și tipul de jurnalism pe care îl făcea în urmă cu trei ani.

„Cred că politicul a înghițit tot în țară, deci și in media. În mod normal informația trebuie să vină de la specialiști și politicienii să gândească legi, norme care să o cuprindă. Nu invers. Am făcut presă politico socială, dacă am înteles bine sensul întrebării, iar acum sunt într-o zonă de nișă. Am experiența răspunsul de tip politic. E savuros cum se încaieră unii în prime time, live, și apoi se bat pe umăr. Cred avem nevoie de altceva! Eu am nevoie. Tu ai nevoie, asa cred. Noi avem nevoie. Încercăm. Cu bunăcredință… ne-o iesi, zic. Un singur lucru pot promite. Onestitatea întrebărilor si a reactiilor”, a mai spus Dana Chera