REVELIONUL artiştilor. Vedetele au aşteptat controlul ANAF pregătiţi

Artiştii au muncit și au avut grijă ca românii să se simtă bine, de Anul Nou, dar vineri seară aceştia au organizat la Târgu-Jiu o petrecere şi pentru ei.





De la petrecere nu au lipsit muzica bună, mâncărurile fine și urările de bine. Unii dintre cei prezenţi nu i-au uitat nici pe inspectorii ANAF, care anunță controale în cazul cântăreților.

Valentin Sanfira: “Seara asta e a noastră, după care începem din nou înainte să cântăm. Poate să îi intereseze şi pe cei de la ANAF, normal. Luăm şi noi un ban şi statul şi toată lumea e fericită.”

Constantin Enceanu: “Nicio problemă, am Fiscul cu mine, soţia mea lucrează la Fisc şi cum vezi am luat o cu mine şi în seara asta, are facturierul, chitanţierul tot timpul, fără probleme.”

Jeni Nicolau: “Nu mi-e teamă decât de controlul ORL, să nu îmi bage ceva pe gât să îmi găsească amigdalele umflate de oboseală.”

Deşi au muncit pe brânci, petrecăreţii au avut numai cuvinte de laudă pentru anul care s-a încheiat.

Niculina Stoian: “Al meu, 2018, a fost impecabil, iar acesta va fi desăvârşit.”

Revelionul artiştilor organizat la Târgu Jiu a ajuns la a zecea ediţie. Şi, de la un an la altul, numărul participanţilor creşte, transmite Pro TV.

