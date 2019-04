Rețeta originală de Tiramisu. Află cum se prepară, pas cu pas, cel mai popular desert din lume

Desertul italian Tiramisu este apreciat peste tot în lume. La bază, rețeta originală de Tiramisu nu conține frișcă și nici albuș. Tiramisu original din Italia se prepară fără coacere și are mai multe straturi de pișcoturi înmuiate în cafea și o cremă de mascarpone.





Tortul Tiramisu este unul din cele mai populare și apreciate deserturi din lume. Motivul notorietății nu este greu de înțeles. Un Tiramisu se prepară foarte ușor și nu necesită coacere. Are un gust fin și extrem de delicios, care nu se bazează atât pe aromele adăugate cât pe calitatea și textura ingredientelor de bază, conform cuisine.laroussse.fr.

Ingrediente Tiramisu:

35 pișcoturi/biscuiți savoiardi

6 gălbenușuri

500 gr. mascarpone

180 gr. zahăr pudră

40 ml. vin Marsala

200 ml cafea espresso rece

1 strop de sare

cacao pudră pentru ornat

Mod de preparare Tiramisu – pregătirea cafelei

Se prepară cafeaua espresso. Dacă se îndulcește sau nu, e o opțiune personală, eu n-am îndulcit-o cu atât mai mult cu cât savoiardi/pișcoturile au deja zahăr.

Cremă cu mascarpone pentru Tiramisu Se sparg ouăle și se separă în două boluri diferite gălbenușurile de albușuri. Albușurile se pot folosi la alte rețete cum ar fi o ruladă de bezea sau chec din albușuri.

2. Se cântărește zahărul. Eu am folosit zahăr pudră pentru că se dizolvă mai ușor în gălbenușuri. La fel de bine, însă, se poate folosi și zahăr tos. Cantitatea indicată în Larousse Cuisine mi s-a părut mare, cunoscând nivelul de dulce pe care-l preferă familia mea. De aceea, am cântărit un gramaj inițial de 150 gr. Am gustat pe parcurs pentru a-mi da seama de cantitatea ideală pentru gustul nostru. În final, gramajul indicat la ingrediente este cel pe care l-am considerat optim, luând în calcul factorul strict gustativ.

3. Se mixează gălbenușurile, adăugându-se treptat zahărul pudră. Compoziția de gălbenușuri va crește ușor în volum și se va deschide la culoare. Observație: eu am ales să folosesc gălbenușurile crude în cremă, așa cum indica rețeta originală.Dacă aveți reticențe față de consumarea ouălor crude, se poate prepara o cremă de gălbenușuri pe abur. Am mai făcut asta în rețeta Tiramisu Trifles. Pregătirea acestei creme fierte de gălbenușuri constă în baterea acestora cu zahărul pe abur (bain-marie) până când amestecul atinge la o temperatură de maxim de 65°C și crema se îngroașă.

4. În alt bol, se pune mascarpone, asigurându-ne că este bine scurs de zer. Acest pas este important, deoarece textura cremei de mascarpone influențează decisiv aspectul și gustul tortului Tiramisu. E important, deci, să nu conțină umiditate în exces.

5. Se mixează crema mascarpone ca să devină mai fluidă. 6. Se adaugă compoziția de gălbenușuri mixate cu zahăr peste mascarpone. Se adaugă și Marsala și se mixează până amestecul se omogenizează complet.

7. Din când în când opriți mixerul și cu ajutorul unei spatule flexibile, curățați pereții bolului pentru a integra în cremă eventuale resturi de mascarpone lipite de margini.

Forma ideală pentru asamblarea desertului Tiramisu reteta originala

Am folosit o forma de sticla de 25 cm. lungime, 14 cm. lățime și 7 cm. înălțime. Am ales această formă – și nu o tavă de tort – mai ales pentru că nu eram sigură dacă-mi va permite consistența cremei o asamblare fără suportul unei forme.

Într-un final, s-a dovedit că am putut asambla un Tiramisu cu trei straturi verticale de pișcoturi fără să fi avut nevoie de suport exterior. Cu alte cuvinte, l-aș fi putut asambla și pe o farfurie de tort, ceea ce ar fi fost un plus pentru aspect. Este drept, textura mai fermă a cremei s-a datorat și faptul că am adăugat doar o cantitate infimă de alcool, din motiv de copii degustători.

