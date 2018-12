Rețeaua din Alexandria anchetată de Secret Service. Un clujean acuzat de american că se ocupa de ”spălarea” banilor

În urmă cu câteva zile, procurorii DIICOT - structura centrală și agenți secret de la Secret Service au efectuat 14 percheziții la persoane din Alexandria și Cluj, acuzate de fraude financiare și spălare de bani.





EvZ a descoperit că agenții de la Secret Service au în lucru un dosar autorizat de un judecător de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est din Kentucky, în care persoanele acuzate sunt suspectate de fraude grave la codul RICO, care este legea pentru controlul crimei organizate din SUA.

În această rețea, compusă din 14 persoane, între care clujeanul Călin Vlad Nistor, acuzat că era personajul care ”spăla” banii proveniți din infracțiuni, Bogdan Ștefan Popescu, Florin Arvat și Alin Ionuț Dobrică, persoane care sunt acuzate că au comis aceste infracțiuni, a fost folosită o metodă foarte ingenioasă. Autoritățile americane susțin că cei trei postau anunțuri false, pe anumite site-uri, cum ar fi eBay sau Craiglist, în legătură cu vânzarea unor anunțuri, cum ar fi automobile sau produse de lux. Ulterior, cei care cădeau în plasa celor trei bărbați din Alexandria, trimiteau banii în anumite conturi, fără a mai primi vreodată produsele cumpărate. Ulterior, banii erau scoți din conturi de alte persoane, cercetate și ele în dosar, iar cu aceste sume erau achiziționate monede bitcoin.

Nume de cod: Alexandria Online Auction Fraud

Agenții de la Secret Service vorbesc despre operațiunea cu numele de mai sus, prescurtat (AOAF) ca de o operațiune foarte complexă de spălare de bani, ”prin implicarea unor complici din SUA care converteau banii retrași de pe cardurile de credit preplătite, primite de la clienții victimă, în bitcoin, car erau transferați la complicii din țările est-europene, printre care și Vlad Călin Nistor”.

Clujeanul, mai susțin americanii, era persoana care convertea bitcoin, prin intermediul aplicației Coinflux, în lei, iar banii astfel rezultați erau trimiși în alte conturi, în lei, deschise pe numele celor care puneau la cale înșelătoriile. Cel mai grav, mai susțin autoritățile americane, este faptul că Vlad Nistor știa că moneda bitcoin pe care o tranzacționa era obținută prin fraudă.

Avocații susțin că Nistor este un om cinstit

În acest dosar, judecătorii de la Curtea de Apel București au dispus arestarea persoanelor din Alexandria, și judecarea în stare de control judiciar a clujeanului Vlad Nistor, până la existența unei decizii privind extrădarea acestuia în Alexandria.

Doi avocați clujeni, Anatol Pânzaru și Maria Mladin, care îl apără pe Nistor susțin că acesta nu a făcut altceva decât să preschimbe moneda bitcoin în lei, și că societatea condusă de clujean are un portofoliu de 19.000 de clienți. ”Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, care a declarat că va pune la dispoziția autorităților americane întreaga bază de date pe care o deține și va răspunde la toate întrebările care îi vor fi adresate. El nu are niciun interes să se sustragă, clientul nostru având tot timpul convingerea că ceea ce face este un lucru perfect legal. Societatea pe care o conduce are 19.000 de clienți, din care trei sau patru au solicitat un schimb bitcoin în lei, iar Vlad Nistor nu avea de unde să știe că banii erau obținuți din infracțiuni”, a spus Maria Mladin. De altfel, și judecătorul Victor Voina de la Curtea de Apel București a susținut în decizia că Vlad Nistor poate fi cercetat în stare de libertate, având în vedere motivele expuse de doi avocați, și anume că firma clujeanului are mulți clienți, acesta nu are antecedente penale iar faptele de care este acuzat ar fi fost comise între anii 2015-2016.

