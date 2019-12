30 decembrie

Republica, spațiul și catastrofele naturale. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 decembrie s-au născut împăratul Titus, Rudyard Kipling, Ben Johnson, Ion Gorun, Maria Alexandru.

Nimic în calendar, doar Sfinţii de serviciu Leon, Anisia şi Teodora din Cezareea şi iar nimic în „Kalendar”!

Mulţumesc mult, mulţumesc din inimă, tuturor celor care mi-au urat cele bune cu ocazia Naşterii Domnului şi continuă să mă felicite pentru Anul Nou. După cum știți, primesc corespondența numai la [email protected], forumul este dezactivat. O să ţin cont de sugestia pe care mi-aţi făcut-o mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi – aceea de a publica „Horoscopul 2020” pe 6 ianuarie 2020, luni, prima zi de muncă din an. Ca să vă puteţi respecta tabietul, dragii mei, cafeaua de dimineaţă şi horoscopul meu. Sigur că da!

Ascult și mă supun, vorba jinn-ului din sticlă, jocul de cuvinte este intenționat, mereu în slujba domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Stabilirea Anului Nou pe 1 ianuarie pare a fi total ilogică şi fără niciun suport religios sau cosmic, spiritual sau material. Nu se potriveşte cu nimic, nici în calendarul iulian, nici în cel gregorian. Şi nici în vechile calendare din antichitate.

Anul Nou a fost stabilit la trecerea secundei de la ora 24:00 din noapte de 31 decembrie, ca o sărbătoare nouă, laică, eliberată de orice religie, mit sau legendă! Un început nou, o resetare necesară pentru oamenii liberi, senini şi cu cugetul curat.

În vechime anul începea cu echinocţiul de primăvară, sau cu solstiţiul de iarnă, deci, 21 martie sau, respectiv, 22 decembrie. Şi astăzi popoare vechi şi dirijate de înţelepţi, precum evreii sau arienii (persanii, iranienii) respectă concordanţa dintre luni şi zodii. Oare de ce? De ce ei se bat pentru supremaţia regională şi, prin ricoşeu, a Lumii, iar noi suntem doar o amărâtă de colonie? Pentru că evreii, de exemplu, au avut întotdeauna conducători de excepţie, care au polarizat energia naţiei şi au creat condiţiile performanţei şi a excelenţei. Noi… haideţi să lăsăm, deocamdată, lucrurile cum au căzut, am spus de multe ori fraza pe care am auzit-o, demult, de la Rege, Dumnezeu să-l odihnească: „nu te poţi bate cu o floretă împotriva unei armate de topoare!”

Să nu uităm că pe 30 decembrie se împlinesc 72 de ani, o viaţă de om, de la abdicarea Regelui Mihai şi proclamarea Republicii în România. Unii istorici postmodernişti o consideră o greşeală, abdicarea. Tragic Rege, Dumnezeu să-l odijnească! Era convins că rudele sale regale, învingătoare în conflictul mondial, o să-i sară în ajutor, o să menţină dinastia în România. Dar poţi să judeci cu datele de astăzi, pe cineva care a luat o decizie acum 72 de ani? Ar fi o prostie! Pe de altă parte republica, cu instituţiile şi pârghiile ei a permis o dezvoltare accelerată. Statele Unite, Franţa, Germania, Rusia sunt republici, unele federale. Monarhia a supravieţuit în acele ţări cu o tradiţie veche, Marea Britanie, de exemplu, dar numai cu un rol simbolic. Un atavism preţios, scump şi inutil, spun unii.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o știre REUTERS mi-a amintit de ”profeția” lui Stephen Hawking despre cele trei ameninţări care ar putea distruge specia umană: inteligenţa artificială, agresivitatea umană şi invazia extratereştrilor. Mi-a atras atenţia pentru că sunt în posesia şi a altor documente, emise de autorităţi în domeniu, de pe tot globul, care spun cam acelaşi lucru. „Dacă vom fi vizitaţi de extratereştri, cred că urmările vor fi similare debarcării lui Cristofor Columb în America, eveniment care nu a mers tocmai bine din punctul de vedere al indigenilor americani”, a susţinut Hawking într-unul din episoadele seriei „Into the Universe with Stephen Hawking”, pe care probabil că aţi văzut-o pe Discovery Channel

De fapt se reia o idee a regretatului Carl Sagan: “dacă vin extratereştrii peste noi, nu poate să fie decât o invazie. “Venim în pace, duceţi-ne la conducătorul vostru!” este doar pentru seriale de desene animate!”

S-ar putea ca tocmai una dintre caracteristicile umane, agresivitatea, de care se teme Hawking, să ne folosescă în războiul cu extratereştrii, război care pe măsură ce trece timpul şi datele se strâng, nu mai pare deloc o enormitate, ci o posibilitate!

Știrea REUTERS, trecută cu vederea de presă, ca toate lucrurile importante, spune că atât americanii cât şi ruşii au dezvoltat rachete cu focoase nucleare capabile să intercepteze obiecte aflate la de zece ori distanţa faţă de Lună. Și că rușii au rachete care dezvoltă o viteză de 27 de ori viteza sunetului, imposibil de interceptat de o țintă aflată pe orbita Lunii. Oops! Musulmani veniţi din spaţiu, ca să se ducă la Mecca? Vorba lui Mel Brooks! Dacă nu ar ştii ceva, ceva sigur, nu ar fi aruncat banii pe aceste jucării atât de scumpe, mai ales ruşii, pe care nu-i scot banii afară din Kremlin.

Dar, tot teoria conspiraţiei şi gurile rele, spun că există un tratat galactic secret între americani, ruşi şi o specie de extratereştrii. O alianţă de război, împotriva altor extratereştrii, de fapt extragalactici. Nomazi extragalactici, care migrează de la un sistem la altul, de la o galaxie la alta, jefuind şi consumând totul, ceva gen filmul SF “Independence Day”. Şi că noi umanii, suntem paznicii frontierelor galaxiei din acest sector cosmic. De aceea, spun oamenii de ştiinţă, s-a înregistrat, în ultimii cincizeci de ani, o evoluţie fulgerătoare în tehnologia armamentelor şi populaţia a crescut exponenţial, prodigios – marea confruntare se apropie. Pare atât de fantastic, că poate fi adevărat!

O altă știre, dar nu REUTERS. Am primit raportul anual al ”Christian Aid”, numit ”Counting the Cost”. ONG-ul britanic este specializat în extorcarea de fonduri sub pretextul ”crizei climatice”. Demult nu am văzut o colecție mai bine potrivită de ”fake news”, poate doar întrecută de zbieretele isterice ale idioatei aceleia aflate la furtuna hormonală. De exemplu, escrocii britanici pretind că incendiile din California au fost produse de liniile electrice defectuase ale PG&E. Când, de fapt, a fost invers. Incendiile, provocate de mâini criminale, au distrus liniile electrice lăsând șase milioane de oameni fără electricitate. Dar raportul are și o parte bună. Dă cifre. Mă gândesc că sunt scoase din burtă, dar tot o să le pomenesc. Cele 15 catastrofe naturale analizate, din anul 2019, au costat peste o sută de miliarde de dolari și mai mult de 5.000 de victime umane. Concluzia imbecililor din Marea Britanie este că ”toate aceste catastrofe sunt urmare încălzirii globale provocate de industrie”. Dacă îmi spun cum se face că în anul 1601 inundațiile produse de muson, în India, au făcut peste un milion de victime, iar anul acesta 1.900. Adică cum se face că, atunci, în secolul XVII, când nu era producție industrială și ”încălzire globală” au fost de 500 de ori mai multe victime decât în prezent.

M-am cam enervat și nu am voie, comuniștii aceștia întrec orice limită cu minciunile lor. De fapt, vor 100 de miliarde de dolari pentru țările subdezvoltate, extorcate de la țările care muncesc. Nimeni nu arată cu degetul China. Cel mai mare poluator și risipitor de resurse din istorie!

Dar, calm și liniște, suntem în epagomene, o perioadă de distracție și relaxare. Așa că o să mă uit la o comedie, ceva SF, pentru că așa se face în perioada aceasta. Poate, un serial. ”The Orville”? Poate… Mai sunt filmele făcute da fanii ”Star Wars” și ”Star Trek” – unele sunt așa de ridicole și de prost jucate că te umflă râsul! Văd eu, nu am somn, am primit o mulțime de vești și nu sunt bune, să vedem ce o să mai aducă pisica, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 30 decembrie 2019

BERBEC Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Însă, împăcarea sufletească care domneşte între Craciun şi Anul Nou trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Nu pleca la drum! Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2020 iti poate aduce noi prilejuri de afirmare. Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine, doaranul 2020 este Anul Schimbărilor Bune. O veste bună despre unii membrii ai familiei, veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la băuturile reci, sau cu ghiaţă şi la durerile de dinţi, aşa, pentru echilibru!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe de duh. Ai foarte multe planuri de Revelion. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te, trebuie să alegi varianta care îţi place mai mult! Revelionul acesta, de mâine seară, l-ai gândit ca o încununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2020 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. Mâine seară, de Revelion sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie. Vestea buna este ca problema care te preocupa de atâta timp se poate rezolva repede, iar vestea rea este că nu depinde de tine.

GEMENI Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la „ceva bun”, poate cartofi prăjiţi cu murături de casă! Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat. Mâine seară, de Revelion, sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc. Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă. Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată să sarbatoreasca cât mai mult, sau mai bine, pentru că este cam speriată de anul ce va să vină.

RAC Cu Luna în conjunctură favorabilă, ai mai multă energie decât de obicei. Dar, mai încet, nu te grăbi, nu te repezi, graba strică treaba! Ziua se anunţă densă, dar şi cu surprize plăcute! Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi mâine seară cât poţi, pentru ca 2020 poate fi un an hotărâtor pentru tine. Se apropie Anul Nou, iată, mai este doar o zi – stresul este în creşte, pentru tine este însă foarte important. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

LEU Fii punctual, doar eşti regele junglei. Faptul că întârzii în această perioadă îi face pe unii să creadă că îi desconsideri. Dă explicaţii, oferă motive meteo, de exmplu, viscolul şi zăpada (sic)! 2019 a fost, relativ, un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2020 poate fi un an şi mai bun! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună – Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală!

FECIOARĂ Libertate, mult dorita libertate! Ai nevoie de puţină linişte şi de distanţă faţă de problemele altora. Astăzi realizezi că în anul care vine ai mai mult de construit pentru viitorul tău. Mâine seară, în clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc. Pentru tine, Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea să il petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale.

BALANŢĂ Astăzi, probabil că este o zi plăcută, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Febra de Anul Nou s-ar putea putea numi această zi. Nu pleca la drum! Mâine seară, de Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Anul care se sfârşeşte mâine a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Penultima zi a anului 2019 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental. Dacă ai de convins de ceva, pe cineva, cumva din familie, sau din anturaj – astăzi este ziua. Sfatul meu este să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc – nu este chiar o configuraţie favorabilă şi… poate fi frig şi zăpadă!

SCORPION Ultima zi de luni a anului 2019 dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le, râdeţi împreună, la un pahar de vin fiert. Exagerează un pic, ca să le faci placere! Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Procesul acesta filozofic trebuie să dureze fix până mâine, când te aşezi la masa de Revelion. Apoi – petrece!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi revizuieşti părerile tale asupra multor lucruri. O „updatare” este mereu necesară şi astăzi este una dintre acele zile. Evoluezi, te schimbi, la fel ca cei din jurul tău! Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. Ai terminat toate cumparaturile, dar și banii! O veste te face atent şi iti ofera un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile, sau Doamne fereşte – portofelul!

CAPRICORN Eşti, în continuare, binedispus! Să fim drepţi, anul 2019 nu a fost grozav, dar ai speranţe pentru anul ce vine. Fă-ţi planuri, strategii. Cine nu are planuri proprii, munceşte pentru altul! Urmează să faci mâine seară un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor, ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz că a mai trecut un an!

VĂRSĂTOR O mică criză de personalitate, autoritate? Oricum, cineva trebuia să ia poziţie! Şi să facă cumpărăturile. Tu decizi, tu execuţi, asta da, democraţie! Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neânţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

PEŞTI Astăzi eşti foarte lucid, raţional şi nu-ţi faci iluzii. O atitudine corectă ca să te bucuri de ceea ce a mai rămas din vacanţa de iarnă. Trebuie să respecţi standardele tale de viaţă! Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor de mâine seară. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanţă. Continuă încet, dar sigur. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi!

