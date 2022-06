Președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din legislativul moldovean, Lilian Carp, a declarat în cadrul unei emisiuni de televiziune că statul moldovean lucrează la noua strategie de securitate, care va fi gata în câteva luni, iar un element aparte al securității naționale moldovene îl va constitui securitatea cibernetică,

Potrivit acestuia, noua strategie de securitate a Republicii Moldova are la bază realitățile geopolitice și capacitățile economice de care dispune acest stat și va conține măsurile de apărare și bugetul necesar implementării lor. „Astăzi Republica Moldova are nevoie ca niciodată să poată rezista unui atac cibernetic. În ultimul timp am avut câteva tentative de atacuri cibernetice asupra unor site-uri guvernamentale, dar să nu uităm și de sistemul bancar care poate fi atacat. Republica Moldova are nevoie să-și consolideze acest domeniu de securitate”, a spus Carp.

Republica Moldova va avea o nouă strategie de securitate

Oficialul moldovean a declarat că statul are nevoie inclusiv de instruirea și creșterea capacităților personalului existent. „Noi avem parte acum de exerciții, training-uri pentru militari, dar ele nu sunt atât de consistente. Multe vor depinde de noua strategie de securitate pe care o vom elabora, sperăm că în toamnă vom avea primele viziuni asupra noii strategii de securitate”, a precizat Lilian Carp.

În același timp, oficiali ai Ministerului moldovean al Apărării au declarat recent că statul moldovean își va reechipa forțele armate pentru creșterea mobilității, sporirea nivelul de foc și asigurare defensivă, afirmă oficialii de la Chișinău.

Secretarul de stat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Valeriu Mija, declara că Armata moldoveană are în dotare echipament de tip sovietic iar în strategia națională de apărare este prevăzută modernizarea armatei în scop defensiv. „ Avem echipament de tip sovietic, produs în 60, 70. Am refelectat în strategia națională de apărare și în planul de dezvoltare a armatei naționale până în 2030 despre necesitatea de modernizare și reechipare pentru creșterea mobilității, sporirea nivelul de foc și asigurarea protecție. Avem în vedere protecția, elemente antitanc, de apărare a spațiului aerian și mobilitate.”, a precizat Mija.