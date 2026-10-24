Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni 03:00. Oamenii vor dormi cu o oră mai mult, însă schimbarea poate afecta somnul, starea de spirit și capacitatea de concentrare. Medicii spun că organismul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta la noul program.

Trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică a lunii octombrie. În acest an, schimbarea se produce în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie.

La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Astfel, acestea vor indica din nou ora 03:00. Ziua de duminică va avea, prin urmare, 25 de ore. Schimbarea se aplică în conformitate cu calendarul utilizat de statele Uniunii Europene. În februarie 2026, Guvernul Republicii Moldova a decis să mențină ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2. Autoritățile au optat și pentru continuarea schimbării sezoniere a orei, în vederea alinierii la practica europeană.

Odată cu trecerea la ora de iarnă, diminețile vor deveni mai luminoase. În schimb, se va întuneca mai devreme seara. Modificarea va influența programul zilnic al oamenilor, inclusiv orele de plecare la serviciu sau la școală.

Deși schimbarea orei le permite oamenilor să doarmă cu o oră mai mult în noaptea de sâmbătă spre duminică, organismul trebuie să se adapteze la noul program.

Medicii avertizează că această tranziție poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și tulburări ale somnului. Unele persoane pot deveni mai iritabile sau pot observa schimbări ale stării de spirit.

Adaptarea poate fi mai dificilă pentru copii. Aceștia pot avea probleme de concentrare și de menținere a atenției în primele zile după schimbarea orei.

Somnologul și neurologul Adrian Lupușor a explicat că efectele pot fi observate atât la copii, cât și la adulți.

„Se va reflecta negativ asupra stării de spirit. Unii vor fi mai anxioși sau vor avea dispoziția mai labilă. Copiii pot să prezinte în următoarele zile o dezadaptare sub formă de tulburări de concentrație și atenție la școală. Și profesorii pot să observe acest lucru”, a declarat specialistul.

Potrivit medicilor, organismul poate avea nevoie de câteva zile pentru a se obișnui cu modificarea programului. Reacțiile diferă de la o persoană la alta. Acestea depind și de rutina de somn și de starea generală de sănătate.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a reduce efectele schimbării. Una dintre acestea este ajustarea treptată a orei de culcare, cu aproximativ 10-15 minute.

Expunerea la lumina naturală dimineața poate ajuta organismul să se adapteze la noul program. De asemenea, este recomandată menținerea unui orar regulat de somn, inclusiv în zilele de weekend.

Medicii recomandă și reducerea consumului de cafea și alcool, mai ales în apropierea orei de culcare. Un program constant de odihnă poate contribui la o adaptare mai ușoară.

Este important ca oamenii să acorde atenție semnalelor transmise de organism în primele zile. Oboseala și dificultățile de concentrare pot apărea temporar, pe măsură ce organismul se obișnuiește cu noul ritm.

Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru folosirea mai eficientă a luminii naturale și pentru reducerea consumului de energie electrică. Ideea era ca activitățile zilnice să se desfășoare într-o măsură mai mare în intervalele cu lumină naturală.

În prezent, beneficiile acestei practici sunt considerate mai reduse decât în trecut. Răspândirea iluminatului LED și schimbările din modul de consum al energiei au diminuat o parte dintre economiile urmărite inițial.

Mai multe state, printre care Rusia, Turcia, China și India, nu aplică schimbarea sezonieră a orei. În aceste țări, ora oficială nu este ajustată în funcție de anotimp.

În Republica Moldova, posibilitatea renunțării la schimbarea orei a fost discutată în 2021. Autoritățile au decis însă să aștepte o poziție comună la nivelul Uniunii Europene.

Până la adoptarea unei eventuale decizii diferite, Republica Moldova va continua să schimbe ora de două ori pe an. În toamnă, ceasurile sunt date înapoi cu o oră, iar primăvara sunt date înainte.

Următoarea schimbare a orei este programată pentru 28 martie 2027. Atunci, Republica Moldova va reveni la ora de vară.

În noaptea respectivă, ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni 04:00, iar ziua va fi mai scurtă cu 60 de minute.

Majoritatea telefoanelor mobile, calculatoarelor și dispozitivelor conectate la internet își vor actualiza automat ora, dacă această funcție este activată. Ceasurile de perete, cele de mână și alte dispozitive care nu se conectează la internet vor trebui reglate manual.