Economie Republica Moldova primește, din partea României, 100 de milioane de euro, ajutor nerambursabil







Republica Moldova urmează să primească, din partea României, suma de 100 de milioane de euro. Este vorba despre un ajutor financiar nerambursabil.

Ambasadorul Moldovei, la București, Victor Chirilă, a avut o întrevedere de lucru cu Șeful Cancelariei Prim-Ministrului României, Alexandru Mihai Ghigiu. În cadrul căreia au discutat despre proiectele finanțate de Guvernul României, în baza ajutorului financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro, inclusiv, despre stadiul aprobării celei de-a doua tranșe.

Demnitarii din cele două țări au trecut în revistă proiectele bilaterale din domeniul infrastructurii energetice, transport, precum și cooperarea vamală.

Ajutor financiar din partea României, pentru Republica Moldova

În acest context, Șeful misiunii a mulțumit Guvernului României pentru deschidere și sprijinul acordat în implementarea proiectelor de importanță strategică pentru Republica Moldova, după cum notează siteul jurnal.md.

Republica Moldova strânge tot mai mult relațiile cu România, mai ales că Basarabia se află și în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Discuții legate de cooperarea dintre cele două state au fost abordate, în cadrul unei întâlnirii oficiale, de vicepremierul pentru Integrare Europeană, din Moldova, Cristina Gherasimov, și ambasadorul României, la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

Am trecut în revistă rezultatele obținute de Guvern în realizarea reformelor și domeniile în care România ne-ar putea susține pentru a accelera parcursul european. Am vorbit și despre necesitățile Biroului de Integrare Europeană, pentru a asigura coordonarea eficientă a procesului de integrare. Am menționat că mizăm în continuare pe sprijinul politic și economic al României, dar și pe bogata experiență în domeniul integrării europene, pe care autoritățile centrale și locale de peste Prut o pot împărtăși cu omologii din Moldova. România ne-a fost dintotdeauna un prieten fidel și dorim să consolidăm această relație puternică pentru ca, împreună, să ne regăsim în marea familie europeană”, a afirmat Cristina Gherasimov, joi.

De asemenea, partea română a precizat că va fi alături de Chișinău prin fapte și proiecte concrete, a adăugat ambasadorul.

„Am aprofundat modul în care poate aplica experiența în gestionarea procesului de negociere cu Uniunea Europeană și am trecut în revistă proiectele comune care pot fi implementate în domeniul integrării europene, precum și resursele necesare pentru materializarea acestora”, a spus Cristian-Leon Țurcanu.