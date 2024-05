Social Republica Moldova, în topul țărilor cu cei mai mulți angajați în IT







Republica Moldova stă foarte bine la capitolul angajați în domeniul IT. Basarabia se află pe locul al 2-lea la capitolul angajați în domeniul IT per cap de locuitor din Europa pentru al treilea an consecutiv. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Republica Moldova, loc de frunte la capitolul angajați în domeniul IT

Demnitarul a mai precizat că 4,5% din totalul persoanelor angajate în 2023, adică peste 26 de mii de specialiști, au obținut un loc de muncă în sectorul IT. El a mai precizat că țara noastră a depășit giganți precum Polonia, Ucraina și România, conform unui studiu publicat de Emerging Europe.

Astfel, potrivit studiului, după Estonia și Republica Moldova în top 3 se află Letonia și Slovacia, care au o pondere de angajare în domeniul IT de 4,12%. Acestea sunt urmate de țări precum Cehia, Slovenia și Serbia.

Dumitru Alaiba a anunțat că în perioada 6-7 iunie se va desfășura Moldova Digital Summit, unde se va discuta despre pașii ce trebuie întreprinși pentru dezvoltarea unei economii digitale durabile și integrate global.

După cum a mai informat ministrul, la eveniment vor participa peste 50 de vorbitori, 150 de companii și sunt așteptați peste 2500 de vizitatori, conform radiomoldova.md.

Performanță la Campionatul European de robotică

Altfel, câțiva liceeni din Republica Moldova s-au remarcat la Campionatul European de robotică și au pus mâna pe marele premiu al competiției.

Robotul programat de echipa „Sirius” de la Liceul „Socrate” din Chișinău a fost remarcat și apreciat la FIRST LEGO League Open European Championship, care s-a desfășurat, în perioada 13 - 17, în orașul Bodø, din Norvegia.

La Campionatul European FIRST LEGO League au concurat în total 50 de echipe. Gruparea care a reprezentat Moldova la concurs a câștigat locul I pentru „Proiectarea robotului”, premiul mare fiind acordat pentru excelente abilități de programare și inovații în inginerie la crearea robotului pentru a îndeplini misiuni complexe.