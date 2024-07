Economie Republica Moldova. Donațiile în școli și grădinițe se vor mai putea face printr-o singură metodă







Republica Moldova. Conform noilor reglementări, în Basarabia, vor exista noi condiții legate de donațiile financiare ce sunt destinate școlilor și grădinițelor.

Așadar, aceste entități educaționale, care vor primi bani sub formă de donații vor avea obligația de-a deschide un cont trezorerial.

Iar orice va reprezenta o operațiune de donație se va efectua exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Regulamentul va fi analizat săptămâna viitoare, în timpul la ședinței ținută de Guvernul de la Chișinău.

Noi reguli în Republica Moldova pentru donațiile care ajung la instituțiile de învățământ

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) au anunțat că scopul acestui nou regulament este acela de a asigura transparența în utilizarea donațiilor sub formă de mijloace financiare. Dar are și menirea de a proteja interesele donatorilor cât și cele ale instituțiilor de învățământ. „Donațiile sub formă de mijloace financiare sunt transmise de către donator benevol, cu titlu gratuit și necondiționat instituției de învățământ”, se precizează în documentul respectiv.

Donațiile vor putea să fie folosite de către instituția de învățământ pentru dezvoltarea bazei materiale și pentru acoperirea cheltuielilor legate de formarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice.

Și școlile, dat și grădinițele care vor fi beneficiare ale donațiilor vor avea datoria să publice pe paginile de WEB (dacă există) sau vor afișa pe panouri special amenajate rapoartele semestriale privind donațiile colectate și utilizarea acestora, conform siteului voceabasarabiei.md.

Profesori din Moldova vin în România pentru cursuri

În altă ordine de idei, în ceea ce privește învățământul, un grup de profesori din Găgăuzia, Dubăsari, Taraclia, Cahul și Bălți vor ajunge în România pentru a participa la cursuri de vară de limba, literatura română și civilizația română. Vestea a fost dată de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Sunt 50 de profesori, din școli de limbă rusă din diferite orașe ale Basarabiei, care vor veni în România pentru a-și perfecționa cunoștințele de limba și literatura română, precum și despre istoria românilor.