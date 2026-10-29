Republica Moldova ar putea primi gaze naturale din Ucraina chiar în sezonul rece 2026–2027. Kievul și-a exprimat disponibilitatea de a livra combustibil, iar condițiile urmează să fie stabilite în urma negocierilor. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, susține că țara sa este pregătită să sprijine Republica Moldova într-un moment dificil. Diplomatul a confirmat că livrările ar putea începe chiar în această iarnă.

Ambasadorul ucrainean a declarat, în emisiunea „Rezoomat” de la RLive, că Ucraina este deschisă cooperării energetice cu Republica Moldova. Potrivit diplomatului, autoritățile de la Kiev au permis pentru prima dată de la începutul invaziei rusești exportul unei părți din surplusul de gaze naturale. Producătorii privați pot livra peste hotare până la 15% din cantitatea extrasă, în condițiile stabilite de autoritățile ucrainene.

„Este un volum considerabil. Ucraina și-a arătat toată disponibilitatea și deschiderea de a coopera cu Republica Moldova, inclusiv de a-i furniza unele cantități de gaz”, a declarat Paun Rohovei.

Ambasadorul a precizat că instituțiile responsabile din cele două țări mențin un dialog permanent. Situația din sectorul energetic este monitorizată, iar eventualele livrări vor depinde de evoluțiile din perioada următoare.

„Ținem mâna pe puls, știm care este situația, cum se dezvoltă și, în conformitate cu dezvoltarea situației, vom fi pregătiți să ajutăm Moldova în momentul critic”, a afirmat diplomatul.

Întrebat dacă Republica Moldova ar putea cumpăra gaze din Ucraina în sezonul rece care urmează, ambasadorul a oferit un răspuns afirmativ.

„Da, absolut. În acest sezon se va întâmpla acest lucru”, a declarat Paun Rohovei.

Deocamdată, nu au fost anunțate cantitățile care ar putea fi livrate și nici prețul gazelor. Aceste detalii urmează să fie stabilite în urma negocierilor dintre părți.

Diplomatul a menționat că distanța mai mică de transport ar putea reprezenta un avantaj pentru Republica Moldova. El a mai spus că Ucraina este dispusă să manifeste flexibilitate în discuțiile cu autoritățile de la Chișinău.

Rohovei a invocat și sprijinul oferit de Republica Moldova Ucrainei de la începutul războiului. În opinia sa, relațiile dintre cele două state pot contribui la identificarea unei soluții reciproc avantajoase.

„Cred cu fermitate că se va găsi o formulă de livrare a acestor gaze, ca urmare a unor tratative care vor avea loc”, a declarat ambasadorul.

Reprezentanții Ministerului Energiei de la Chișinău au precizat că instituția va prezenta informațiile relevante după finalizarea negocierilor tehnice.

Ucraina a permis în octombrie 2026 reluarea parțială a exporturilor de gaze naturale, suspendate după declanșarea invaziei rusești la scară largă, în februarie 2022.

În prezent, producătorii privați pot exporta până la 15% din cantitatea de gaze livrată în sistemul de transport în luna precedentă, potrivit regulilor aplicabile. Combustibilul este comercializat prin licitații, iar livrările pot fi organizate inclusiv până la granița cu Republica Moldova.

Posibilitatea achizițiilor din Ucraina ar putea diversifica sursele de aprovizionare ale Republicii Moldova. Totuși, impactul asupra costurilor și securității energetice va depinde de volumele disponibile, prețurile negociate și condițiile efective de transport.

Cooperarea energetică s-a numărat printre subiectele abordate în timpul recentei vizite a premierului Vasile Tofan în capitala Ucrainei. Șeful Guvernului a fost însoțit de trei miniștri, printre care și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În paralel, autoritățile de la Chișinău analizează și alte opțiuni pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale.

Pe 27 octombrie, premierul Vasile Tofan a anunțat că Republica Moldova ar urma să înceapă, din toamna anului 2027, achizițiile de gaze extrase de România din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep.

Potrivit șefului Executivului, apropierea geografică ar putea reduce costurile de transport.