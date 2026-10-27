Republica Moldova ar putea începe să importe gaze naturale din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, în toamna anului 2027. Livrările ar urma să înceapă odată cu noul an gazier. Gazele produse în România ar putea reduce costurile de transport și ar contribui la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.

Anunțul a fost făcut marți, 27 octombrie, de premierul moldovean Vasile Tofan, după întrevederea de la Chișinău cu omologul său român, Luca-Alexandru Niculescu. Cei doi oficiali au discutat despre aprovizionarea cu gaze, proiectele de interconectare energetică, dezvoltarea infrastructurii de transport și parcursul european al Republicii Moldova.

Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova a reușit să aloce un volum important de gaze din viitoarea producție a României pentru consumul intern. Potrivit premierului, apropierea sursei de aprovizionare ar urma să reducă cheltuielile de transport.

„România produce aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Acum, cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, acest volum se va dubla. România va deveni cel mai mare producător de gaz natural din Europa și sunt bucuros că noi am reușit să alocăm un volum important pentru consumul nostru intern de gaz, care va fi adus din Neptun Deep, pentru beneficiile consumatorilor noștri. Este gaz care este mai aproape de țara noastră, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport sunt mai mici și este un parteneriat care este avantajos atât pentru furnizorul din România, cât și pentru cetățenii din Republica Moldova”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit premierului moldovean, proiectul Neptun Deep este planificat să intre în exploatare în vara anului 2027. Livrările de gaze către Republica Moldova ar putea începe în toamnă, odată cu debutul noului an gazier.

Perimetrul Neptun Deep se află în Marea Neagră și reprezintă unul dintre proiectele importante pentru dezvoltarea producției de gaze naturale din România. Creșterea producției românești ar putea oferi Republicii Moldova o sursă suplimentară de aprovizionare, în apropierea pieței sale interne.

Cei doi premieri au discutat și despre accelerarea proiectelor de interconectare energetică dintre România și Republica Moldova. Unul dintre proiectele menționate a fost linia electrică Bălți–Suceava.

Luca-Alexandru Niculescu a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova în consolidarea securității energetice și în conectarea la infrastructura europeană. Oficialul a subliniat că energia nu trebuie să mai poată fi folosită ca instrument de presiune geopolitică.

„Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei. Sunt două domenii esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România. Deoarece știm că, de multă vreme și de prea multe ori, energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci vom continua să sprijinim, în beneficiul cetățenilor, extinderea acestei independențe energetice”, a declarat premierul României.

Dezvoltarea interconexiunilor electrice ar urma să ofere Republicii Moldova mai multe posibilități de acces la piața europeană de energie. În același timp, proiectele de infrastructură sunt importante pentru reducerea vulnerabilităților sistemului energetic.

Discuțiile au avut loc în contextul cooperării dintre cele două state pentru consolidarea legăturilor energetice și dezvoltarea infrastructurii care conectează Republica Moldova la rețelele europene.

Pe lângă proiectele energetice, premierii au discutat despre dezvoltarea infrastructurii de transport și facilitarea circulației mărfurilor între cele două țări. Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova își dorește mai multe poduri peste Prut, drumuri mai bune și puncte de frontieră care să permită trecerea mai rapidă a oamenilor și a mărfurilor.

Un alt subiect a fost avansarea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu. Autoritățile urmăresc să simplifice circulația și să reducă timpul necesar pentru transportul mărfurilor.

„Ne dorim ca această relație să aducă tot mai multe beneficii pe ambele maluri ale Prutului. În acest spirit, am discutat cu domnul prim-ministru Niculescu despre proiectele pe care le putem accelera și prioritățile pentru perioada următoare. Mai multe poduri peste Prut, drumuri mai bune și puncte de frontieră mai multe și mai rapide. În special acum, când este sezonul de exporturi de legume și de fructe ale agricultorilor din Moldova, astfel încât oamenii și mărfurile să circule mai repede și mai ușor”, a declarat Vasile Tofan.

Îmbunătățirea infrastructurii de transport este importantă și pentru exportatorii moldoveni. În special în perioadele cu volume mari de produse agricole, timpii de așteptare la frontieră pot influența livrările și costurile transportului.

Integrarea europeană a Republicii Moldova a fost un alt subiect discutat de cei doi premieri. Vasile Tofan și-a exprimat speranța că ultimele două clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană vor putea fi deschise până la sfârșitul anului.

Premierul moldovean a subliniat că responsabilitatea principală pentru avansarea procesului de aderare îi revine Chișinăului. În același timp, el a spus că progresele realizate la nivel național trebuie să fie urmate de decizii politice la nivel european.

„Responsabilitatea principală este a noastră și nu o transferăm nimănui. Trebuie să ne facem temele acasă și să demonstrăm, prin rezultate, că Republica Moldova este pregătită pentru aderare. Dar integrarea europeană este și un proces politic. De aceea avem nevoie ca progresul pe care îl facem la Chișinău să fie transpus în decizii politice la nivel înalt. Și aici contăm foarte mult pe România”, a declarat Vasile Tofan.

La rândul său, Luca-Alexandru Niculescu a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. Premierul a promis continuarea asistenței tehnice oferite autorităților de la Chișinău.

Sprijinul ar urma să includă și experți români care să ajute instituțiile moldovenești să alinieze legislația națională la cea a Uniunii Europene.

„România va fi, pe mai departe, cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european. În toate formatele vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”, a declarat premierul României.

Întrevederea a vizat și dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre atragerea investițiilor românești și extinderea cooperării în mai multe sectoare.

Luca-Alexandru Niculescu a menționat că schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproximativ 4,5 miliarde de euro. În același timp, investițiile companiilor românești au contribuit la crearea a aproximativ 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova.

Potrivit premierului român, există potențial pentru dezvoltarea investițiilor în industrie, energie, tehnologie și infrastructură.

Oficialul a menționat și posibilitatea ca Republica Moldova să devină o platformă pentru participarea companiilor la viitoarele proiecte de reconstrucție a Ucrainei.

Cei doi premieri au abordat și subiecte legate de securitatea regională. Discuțiile au avut loc în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor la adresa stabilității în regiunea Mării Negre.

La finalul întrevederii, Luca-Alexandru Niculescu l-a invitat pe Vasile Tofan la București.

Luca-Alexandru Niculescu efectuează marți, 27 octombrie, o vizită oficială în Republica Moldova. Este prima vizită externă de la preluarea mandatului. Premierul român și-a început agenda cu o întrevedere de lucru la Consulatul General al României. Ulterior, a discutat cu mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Antonie.

Programul a inclus și o întâlnire cu personalul Ambasadei României. Precum și discuții cu reprezentanții companiilor românești care investesc în Republica Moldova.

În a doua parte a zilei, Luca-Alexandru Niculescu a fost primit la Guvern de prim-ministrul Vasile Tofan. După întrevedere și conferința de presă comună, cei doi oficiali au mers să inspecteze Stația Electrică Chișinău și lucrările la linia de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău.

Agenda vizitei mai include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, programată pentru ora 17:00, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, la ora 18:00. La finalul întâlnirii de la Parlament, premierul român urma să semneze în Cartea de Onoare.