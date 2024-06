Economie Republica Moldova ar putea bloca gazele ajunse din Rusia în Transnistria. De ce nu apelează Chișinăul la o măsură extremă







Republica Moldova are capacitatea de-a da Transnistria peste cap, prin blocarea gazelor care ajung în această zonă din Rusia. Afirmația a fost făcută de ministrul Energiei din Basarabia, Victor Parlicov. Oficialul a explicat și de ce Chișinăul nu apelează la această măsură.

„Astăzi este o cu totul altă situație decât în ultimii 30 de ani. Înainte, noi nu puteam obstrucționa. Toate instrumentele erau la Federația Rusă și la Tiraspol. Dacă ei își făceau de cap, fără gaz și energie electrică rămâneam noi, nu ei. Acum situația este inversă și, într-adevăr, este o alegere a Chișinăului, discutată inclusiv cu partenerii externi, de a nu destabiliza în continuare această regiune”, a afirmat ministrul Victor Parlicov.

Republica Moldova poate da Transnistria peste cap

Demnitarul a făcut referire la subiectul aprovizionării regiunii cu gaz după expirarea, la sfârșitul anului, contractului de tranzitare a gazului rusesc prin Ucraina. Acesta a discutat cu partea ucraineană și s-a ajuns la acord că nici Chișinăul și nici Kievul nu vor obstrucționa livrările de gaze după anul 2024.

„Ne-am interesat de poziția părții ucrainene, pentru că, chiar dacă aducem gazele rusești prin Turcia în regim revers, oricum traversăm teritoriul Ucrainei. Am spus că nu vom obstrucționa, a fost găsită o soluție. Pentru că, teoretic, era posibil să obstrucționăm, dar am decis să nu facem acest lucru, pentru că nimeni nu are nevoie de o acutizare a situației în regiune. Și așa avem un război și trebuie să înțelegem că, dacă gazul gratuit nu ajunge în regiunea transnistreană, aceasta foarte repede va colapsa. Și atunci, un colaps într-o regiune în care staționează trupe rusești, armament și tot ce doriți cred că nu este în interesul nimănui. De aia, acum se merge pe acest status-quo și sigur că el nu va continua la infinit.

Acolo locuiesc vreo 250 de mii de oameni, dintre care cam 90% au cetățenia moldovenească. Dacă regiunea colapsează, fie ei vor trebuie să fie aprovizionați cu gaz și energie electrică pentru care cineva va trebui să plătească, iar capacitate de plată la prețuri de piață ei nu au, fie ei vor trebui să plece din regiune și să vină pe malul drept și să mai avem 100-200 de mii de refugiați interni, pe care să-i primim aici și să le acordăm suport umanitar (...)”, a mai explicat ministrul, conform deschide.md.