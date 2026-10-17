Republica Moldova, 63 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul anului

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că șapte incidente aeriene au fost înregistrate între 10 și 16 octombrie, în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Patru dintre acestea au avut loc vineri, în raioanele Ștefan Vodă și Ocnița, dar și în zona transnistreană. Autoritățile avertizează populația asupra pericolului reprezentat de drone și de fragmentele acestora.

Republica Moldova a înregistrat 63 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul anului, dintre care 15 numai în luna octombrie, potrivit datelor Ministerului Apărării.

În intervalul 10–16 octombrie au fost raportate șapte incidente, șase dintre acestea implicând aparate de zbor cu destinație militară care au intrat fără autorizație în spațiul aerian al țării.

Cele mai recente survolări au fost semnalate în apropierea localității Tudora, pe traseele Otaci–Hădărăuți și Căplani–Olănești, precum și în zona cuprinsă între Purcari și Dnestrovsc.

Pe 16 octombrie au fost înregistrate patru incidente, în raioanele Ștefan Vodă și Ocnița și pe segmentul transnistrean.

Cu o zi înainte, pe 15 octombrie, alte două aparate de zbor au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Acestea au fost identificate în apropierea localităților Purcari, din raionul Ștefan Vodă, și Ivanovca, în zona transnistreană.

Primul incident din perioada analizată a fost raportat pe 10 octombrie, în localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi. Acolo au fost descoperite fragmentele unei drone care conținea material explozibil.

Potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Apărării, în luna octombrie au fost consemnate 15 dintre cele 63 de încălcări ale spațiului aerian raportate în acest an.

Din 2022 și până în prezent, autoritățile din Republica Moldova au înregistrat 100 de asemenea incidente.

Ministerul Apărării a avertizat că dronele, rachetele și resturile provenite de la acestea pot pune în pericol siguranța oamenilor.

Instituția le-a cerut cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte și să nu le atingă. Persoanele care descoperă fragmente de drone sau alte componente provenite de la aparate de zbor trebuie să anunțe imediat autoritățile, prin apel la numărul de urgență 112.