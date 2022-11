Reprezentantul republicanilor, Ken Calvert, mai aproape de a câștiga alegerile în California și de a aduce majoritatea în Camera Reprezenanților

Ken Clavert, reprezentantul republicanilor, are șanse mari să își înfrângă rivalul său democrat, pe Will Rollins, în cursa pentru districtul 41 al Congresului din California, potrivit previziunilor Associated Press.