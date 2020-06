Roxen s-a decis să pun capăt zvonurilor din ultimele zile, mărturisind că a obținut un ordin de restricție împotriva fostului iubit, care, într-o criză de gelozie, a bătut-o cu pumnii și cu o coadă de mătură.

Mai jos redăm mesajul artistei:

„Va multumesc tuturor celor care m-ati inteles, ati fost intotdeauna alaturi de mine si mi-ati respectat viata personala. Intr-adevar, am trecut printr-un moment neplacut, din care am invatat foarte multe lucruri. Important este ca sunt bine si cred ca asta este ceea ce conteaza in acest moment.

Demersurile pe care le-am luat in momentul in care a aparut aceasta problema in viata mea le-am luat fiind sigura de ceea ce vreau sa fac si nu am de gand sa dau inapoi. Imi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor si nu voi reveni asupra lor. Am vazut zilele acestea tot felul de materiale si articole in presa referitoare la acest subiect, iar multe dintre ele nu au nicio baza reala, din contra. De asemenea, declaratii care nu au nimic de-a face cu realitatea. Nu, nu imi doresc o impacare cu fostul meu prieten, nu imi doresc sa-mi retrag plangerea pe care am facut-o in momentul in care am fost santajata, abuzata emotional si lovita. Nu as avea de ce sa fac asta, chiar daca am fost santajata in continuare, si dupa depunerea plangerii.

Cred ca este foarte important ca orice persoana care trece printr-un astfel de episod sa ia masuri, sa aiba curajul sa spuna “stop” si sa nu se lase doborata de eventuale santaje sau manipulari.

Acestea fiind spuse, ceea ce s-a intamplat reprezinta strict viata mea privata si nu imi doresc sa mai continui cu acest subiect. Stiu foarte bine ce s-a intamplat, de ce am fost nevoita sa depun o plangere si cate dovezi exista in acest sens”, a scris Roxen pe Facebook.

Totul a început în dimineața zilei de 8 iunie, mai exact în jurul orei 4:30 AM, când bărbatul s-a trezit din somn, iar, din primele informații, ar fi luat-o razna când și-a văzut iubita că butona telefonul. De vină ar fi gelozia acestuia, crezând că ea vorbește la acea oră cu alt bărbat.