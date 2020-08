Luni, 3 august, ora 11. O zi toridă, o zi plină de emoții pentru câțiva viitori șoferi. În parcarea unui centru comercial din Capitală au început ușor, ușor să se strângă laolaltă peste 20 de elevi ce aveau să susțină examenul auto, categoria B, proba practică. Printre ei, și eu. Parcarea adiacentă a complexului devine într-un interval mic de timp neîncăpătoare, cu mașinile de examen și cu emoțiile normale.

Umbra în acea zonă era la mare căutare, iar soarele dogorea cam pe toată suprafața parcării. În cazul meu, am optat să merg pe jos până la locul de unde pornește examenul, adică o stație de tramvai. „Înarmat” cu o sticlă „la jumate” de apă plată, rece, cu masca de protecție și cu foile necesare testului, am resimțit rapid temperatura ridicată de afară. Mi-am zis că acea apă rece mă va ajuta să-mi mențină temperatura corpului cât de cât OK.

Astfel, odată ajuns în acea parcare, își fac apariția și agenții de poliție. Se strigă prezența, după care fiecare agent sparge „gașca” de elevi în câte șase. Eu și cu alți 5 colegi mergem undeva pe un petic de umbră, unde ni se explică punctajele pentru proba practică. Apoi, am fost așezați unii lângă alții, pentru a ni se lua temperatura. Cu acel „pistol” electronic cu care deja ne-am obișnuit ori de câte ori intrăm în vreun magazin ș.a.m.d.

Cine e mai credibil, soarele sau termometrul electronic?

De aici, însă, emoțiile au devenit și mai mari. Nu pentru felul în care crezi că te vei prezenta la volan, ci pentru faptul că riști să dai examenul data viitoare. A început măsurarea temperaturii. Primii trei cărora li s-a luat temperatura au rămas șocați. Agentul exclamând „38 cu 3! 37 cu 6! 38 din nou!”. Cu mult peste temperatura care îți permite să dai examenul… Eu am avut noroc, la fel și alți doi. Subit, și-au făcut apriția și nervii celor care au picat proba termometrului.

Dacă stai în soare, automat temperatura corpului se modifică, nu? Evident, au apărut nemulțumiri în acest sens, iar agentul a spus că temperatura se ia o singură dată, în consecință fiind nevoit să te reprogramezi pentru proba practică.

Am rămas cu toții mască! Este o măsură scandaloasă, sau nu? Am înțeles că trebuie fie luată temperatura, dar de ce nu se poate lua din nou peste ceva timp, peste 10-15 minute, și să nu ți se anuleze din start șansa de a susține examenul? Este evident că dacă vii cu tramvaiul, spre exemplu, care nu are aer condiționat și stai în acest cuptor din fier pe roți, există riscul de a ieși încins din acest mijloc de transport.

De asemenea, sunt șanse și ca cineva să aibă, într-adevăr, temperatura ridicată, cine știe din ce motive. Cert este că examenul se dă conform măsurilor de protecție: cu mască de protecție atât în parcare, cât și în mașină, și musai fiecare elev trebuie să aibă în dotare și propriul pix. Întortocheate sunt legile Covid-ului, dar trebuie să fim și precauți.