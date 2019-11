Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, care va construi un spital oncologic pentru copii din donațiile a peste 260.000 de români, a intrat în direct pe B1 TV, în emisiunea Actualitatea Românească, și a fost protagonista unui schimb tensionat de replici cu moderatoarea Sorina Matei.

Totul a început de la momentul în care Sorina Matei a întrebat-o pe Oana Gheorghiu dacă a avut sau nu firme de publicitate, PR cu jurnaliști, în încercarea de a scoate în lumină câteva informații din trecutul profesional al cofondatoarei de la „Dăruiește Viață”.

„Am văzut postarea dvs, mi-a fost arătată. Am avut o idee antreprenorială în 2013 să facem o firmă și să învățăm oamenii să implementeze proiecte. A fost o idee care, cumva nu s-a concretizat. Ați văzut chiar din documentele pe care le-ați postat, reiese foarte clar că acea firmă nu a avut activitate niciodată, n-a funcționat niciodată”, a explicat Oana Gheorghiu.

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a evitat să confirme dacă firma era de PR sau nu, deși așa arătau datele declarate la Ministerul Finanțelor, dar a recunoscut că asociata ei era Paula Herlo.

„Acolo am făcut cu un cetățean, nu cu un jurnalist. Paula Herlo este un cetățean. Am avut o idee pe care am abandonat-o. Nu ne-am ocupat de ea”, a subliniat ea.

Mai apoi, Oana Gheorghiu a explicat că a făcut o asociație.

„Am făcut o asociație, care poartă același nume, la scurt timp după ce ne-am dat seama că noi nu ne dorim să facem proiecte cu profit. Am făcut o asociație în care colega noastră Bianca Voinescu realizează proiecte de educație pentru copii. Merge în sate, duce cărți”, a spus aceasta.

Ulterior a urmarit un dialog destul de aprins, în care jurnalista de investigație a încercat să afle mai multe detalii despre trecutul profesional al Oanei Gheorghiu.

