„Toți odată, repetați după procurori: „Nu e-xis-tă ni-cio Re-țea, Din-că e-ste un a-sa-sin so-li-tar!” Încă o dată!”, își începe postarea pe Facebook Mirel Curea.

„Bun! Deci, miercuri seară, așa cum am semnalat deja, a apărut prima declarație dată de Dincă, scoasă din dosar și „scăpată” public. Joi seară, la Antena 3, în emisiunea Andreei Sava, poc, Berta Popescu a apărut cu încă una, prima declarație dată in dosar de soția lui Dincă. Și această declarație la fel, scoasă și ea din dosar și „scăpată” public. Am văzut-o cap-coadă, este clară, cu tot ce trebuie pe ea, luată și dată absolut procedural. Am fost rugat să nu o fotografiez, nu am fotografiat-o, doar am răsfoit-o”, explică jurnalistul.

Mirel Curea arată că „ambele declarații acreditează ipoteza „asasinului solitar”. Din cea a soției înmugurește scenariul potivit căruia de pe la sfârșitul anului trecut, „de prin noiembrie”, Dincă a luat-o pe miriște rău de tot, pe fond de nervi razna și alcool în neștire. Din cea a lui Dincă, așa cum am mai arătat, aflăm că Dincă le-a omorât pe cele două fete cam din greșeală, pentru că el de fapt le resuscita, atunci când bietele au murit, și dacă tot au murit, pe una a aruncat-o în Dunăre și celeilalte i-a dat foc. Cum? Păi, ca solitarul, cum altfel”. „Puse una lângă alta, cele două declarații conturează un Dincă nebun, care a dat și el niște palme unor fete, care au murit, deși el a încercat să le salveze”, mai scrie jurnalistul. Dar, explică Mirel Curea, „actele și informațiile din dosar sunt nepublice, da? Cine le dă, riscă pedeapsa cu închisoarea, da? Deci, cine le dă, le dă liniștit, pentru că nu le dă de capul lui, pentru că i s-ar fi făcut de pârnaie”. „Dar, de ce le dă? Păi, le dă ca să se testeze reacția publică la închiderea dosarului pe varianta „asasinului solitar”, că dacă se trage de Dincă ăsta pe bune, ca de un fir de lână, se deșiră toată împletitura și este jale mare, iese la iveală o rețea legată cu alte rețele, care toate la un loc acoperă țara, și din care se hrănesc o grămadă de nenorociți din poliție, parchete, judecătorii, servicii, administrație, lume politică, în general, cam tot ceea ce înseamnă Mafia Statală. Bașca omologii lor din statele europene unde sunt scoase româncele la a practica prostituția și copiii la cerșit”, se încheie postarea.

