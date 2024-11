Repetăm la prezidențiale anul 2000?!

Din nefericire în ultimele săptămâni am avut senzația unui deja-vu. Am trăit îndeaproape nenorocitul an 2000, la capătul căruia doar două partide politice de opoziția au intrat în Parlament – Partidul Național Liberal și Partidul Democrat. Contextul era acela al unei aglomerări excesive pe partea dreaptă a eșichierului politic sau altfel spus în acea parte a competiției în care concurenții se declarau anti PSD sau mimau anti PSD-ismul. Theodor Stolojan, Mugur Isărescu, Petre Roman și Teodor Meleșcanu, cu toții au alergat unii împotriva altora neglijând adevăratul pericol – Ion Iliescu + Corneliu Vadim Tudor.

Pentru aceia care nu-și mai aduc aminte Corneliu Vadim Tudor era un fel de George Simion infinit mai cultivat, cu mult mai spontan, cu un nivel de inteligență cu mult mai ridicat și cu mult mai versat în jocurile politice. Cum era de așteptat cei patru alergători anti PSD cu scoruri aproximativ egale, au reușit performanța ca nici unul dintre ei să nu ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Nu a fost deloc o întâmplare fără a putea suspecta că în acel moment ar fi existat un aranjament cu consecințe practice între echipele celor doi care au ajuns în runda finală.

Putem însă recunoaște atmosfera politică favorabilă unei asemenea răsturnări. Din nefericire cunoaștem cazul cel puțin al unei alte situații în care un alt partid politic a reușit să ducă în Parlamentul European un candidat independent, pe fiica președintelui României din acel moment - Elena Băsescu.

Subiectul este mult prea discutat în dezbaterile publice pentru a intra în detalii. Nu pot însă să nu mă întorc la Francisco Goya și la extrem de izbutita sa formulă – somnul rațiunii naște monștri.

Eu cred că acesta este pericolul care ne bântuie astăzi. Lipsa de vigilență a cetățenilor ne poate aduce în situația în care România, noi toți să ajungem într-un loc în care nu ne-am fi putut dori niciodată. Stigmatizarea internațională a acestei țări ne poate fi fatală. Vă atrag respectos atenția că România nu este Regatul Țărilor de Jos și că deci asemenea aberații electorale nu ne pot fi tolerate.