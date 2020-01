Deoarece în presa noastră, preocupată, din cîte am văzut, de locul în care familia Barna și-a petrecut concediul, n-am dibuit amănunte despre această polemică, o voi reda pe scurt, deoarece ea mi se pare mult mai importantă decît alte polemici mai mult sau mai puțin cordiale care fac farmecul USR, un partid în care Facebook ține locul Agorei de pe vremea cînd trăiau sofiștii.

Conducerea USR a programat pentru luna februarie un Referendum pentru poziționarea partidului ca formațiune de Centru-Dreapta. Deoarece Referendumul va avea loc pe Internet, Dan Barna a postat tot pe Internet, pe 10 ianuarie 2020, un document menit a convinge că USR e musai să fie:

Un partid cu o poziție bătută în cuie pe scena politică.

Un partid de Centru-Dreapta.

În replică, senatorul Mihai Goțiu a scris pe Facebook în ziua în care a fost dat publicității Documentul de clarificare politico-ideologică:

„D-le președinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, ne bat alegerile locale și anticipatele la ușă, cei care ne-au acordat încrederea așteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu și apropiații tăi din USR aveți vreme de pierdut cu referate și documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Țara asta are nevoie de politici de guvernare, locale și naționale, nu de cartoane și etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor cînd ne ocupăm de așa ceva?”

Luni, 13 ianuarie 2020, într-o conferință de presă, Dan Barna a răspuns unei întrebări despre mustrările venite din partea lui Mihai Goțiu:

„Mihai este un coleg care odată la două-trei zile cere demisia conducerii. E un lucru care face parte din farmecul USR. Dincolo de asta, poziționarea partidului și documentul doctrinar și referendumul de centru-dreapta care va avea loc în februarie vine tocmai în logica aceasta de a le prezenta românilor o alternativă și o direcție consistentă despre cum vrem să schimbăm România. Au fost trei ani de zile în care USR a dovedit în Parlament că are și forță și energie și capacitate de a reprezenta cetățenii. În acest moment, e fundamental necesar pentru România să vadă dinspre USR și dinspre alianța USR-PLUS cum vom face această schimbare”.

Dintre cei doi lideri USR angajați în polemică, indiscutabil Dan Barna mi-e cel simpatic. Pe Mihai Goțiu nu-l știu decît din secvența în care a luat pumni în cap de la Mirel Palada. Deși toată lumea l-a criticat doar pe Mirel Palada pentru incident, eu am avut mustrări și pentru Mihai Goțiu. Cînd ești persoană publică eviți în public să ajungi la astfel de incidente ținînd de mahala mai degrabă decît de politică.

„Amicus Plato, sed magis amica veritas”, cică ar fi zis Aristotel în latină, pe românește, „Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul”.

Deși Dan Barna nu e Platon și deși eu nu sînt Aristotel și cu atît mai puțin amic cu Dan Barna, totuși în această polemică sînt totalmente de partea lui Mihai Goțiu.

Pentru că:

Cu două rînduri de alegeri în perspectivă, cu o prăbușire în sondaje, USR are nevoie de o poziționare ideologică în aceeași măsură în care baba are nevoie de pieptănat în timp ce lumea moare. USR are nevoie de o pregătire luptă corp la corp, mai ales cu PNL.

Un sondaj realizat recent în Capitală, în perspectiva alegerilor locale, arată că principala exigență a românilor față de un primar e să fie onest. La întrebarea Cînd vă gîndi ți la funcția de primar al unui oraș mare, care dintre următoarele caracteristici crede ț i că sînt cele mai importante pentru a guverna eficient? caracteristica Este o persoană onestă întrunește 83 % din voturi. Dacă adăugăm procentul de 79% obținut de caracteristica Îi pasă de oameni , vom descoperi că alegerile de anul acesta ar putea fi, în fine, confirmarea nevoii de un Altfel de politică . Dintre toate formațiunile din România ultimului timp USR a lăsat impresia unei program concentrat pe un Altfel de politică . Această impresie explică succesul enorm al partidului la europarlamentare, dar și eșecul de la prezidențiale, cînd Dan Barna a evitat să-l atace pe Klaus Iohannis în postura acestuia de reprezentant al felului vechi de a face politică. Prăbușirea USR în sondaje are drept principală cauză dezamăgirea produsă în rîndul electoratului de șovăiala și incapacitatea USR de a critica PNL, partid aflat la guvernare, de pe pozițiile nevoii de un A ltfel de politică .

Din acest punct de vedere, USR n-are nevoie de o poziționare politico-ideologică nici la dreapta, nici la centru, nici la stînga scenei noastre politice, mai ales că în lumea de azi, fixările programatice ale partidelor sînt o realitate anacronică. Are nevoie de o poziționare ca partid al unui Altfel de a face politică. Fie aceasta de Dreapta, de Centru, sau de Stînga. Dan Barna propune USR o definire ca partid de Centru – Dreapta, motivînd astfel:

„Pentru că dreapta este în România forța schimbării, forța care a dus România înainte spre economie de piață, spre Europa, spre libertate. Pentru că stânga a împins România, și nu doar de 30 de ani, la marginea Europei.”

Las la o parte folosirea de către ditamai șeful de partid a unui clișeu TeFeList din stradă și de pe Facebook, îndrăgit și de Klaus Iohannis:

Guvernările de Stînga au fost o nenorocire pentru România, cele de Dreapta, precum Guvernarea CDR sau Guvernarea Boc, au fost o fericire.

Nu cred însă că România are nevoie de încă o formațiune de Centru Dreapta, destul de multe, într-o țară din care lipsește capitalul autohton. Cred că are nevoie ca de aer de o formațiune de Stînga, o formațiune autentic de Stînga.

Dar mai ales o formațiune care să nu fie nici de Dreapta, nici de Stînga:

O formațiune care să fie și a celor care vor un Altfel de Politică.

Prin urmare, Referendumului ar trebui să i se supună o sumă de principii prin care USR să se definească drept un avertizor de integritate pentru întreaga clasă politică de la noi.

De aceea îi dau dreptate lui Mihai Goțiu în confruntarea cu Dan Barna.

