Avocatul Poporului, Renate Weber, se arată scandalizată de chiria pe care o plătește instituția pentru sediul în care își desfășoară activitatea. Weber arată că, în acest moment, se plătesc 50.000 de euro chirie pe sediu, ceea ce înseamnă că în 4 ani se ajunge la o chirie de aproape 3 milioane de euro.

„Mult plătim chiria. E foarte mult. Plătim jumătate faţă de cât plăteşte CSM, dar nu mă încălzeşte că alţii plătesc mai mult”, a afirmat Renate Weber.

Ea a explicat şi cum s-a ajuns la această situaţie: „Nu am primit un spaţiu, deşi e instituţie creată prin Constituţie. Nu am primit un spaţiu nici în Bucureşti, nici în ţară. Colegii mei stau în contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu consiliile judeţene, în fiecare an avem această temere, să le prelungim pentru ca e important. Aici, instituţia a avut un sediu într-o clădire unde lumina era aşa roşie, că nu se mai putea. Ni s-a promis un spaţiu, nu ni s-a dat”, a spus Avocatul Poporului.

Renate Weber a adăugat că încă din prima zi de mandat a vrut să schimbe această situaţie, dar fără rezultat.

„50.000 de euro pe lună e chiria pe care o plătim, mi se pare…. Pe durata unui mandat se strâng trei milioane. Nu ştiu de ce nu ne-au dat alt spaţiu. Vreau să găsesc alt spaţiu, chiar dacă acesta e accesibil, e în centru, e foarte decent”, a subliniat Weber.

