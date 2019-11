Ani de zile a refuzat să comenteze zvonurile care au tot circulat în spațiul public, dar Robyn, acum în vârstă de 58 de ani, scoate o carte în care vorbește despre relația cu celebra solistă, ”A Song For You: My Life With Whitney Houston” (”Un cântec pentru tine: viața mea cu Whitney Houston”).

Robyn Crawford confirmă relația de dragoste cu Whitney în această carte și oferă detalii picante. Povestea de iubire a fost începută în urmă cu 40 de ani, pe vremea când Whitney nu era încă artista cunoscută în toată lumea.

Cele două s-au întâlnit în 1980. Whitney avea 17 ani, Robyn, 19. Foarte curând prietenia lor s-a transformat în iubire. „De când am văzut-o, i-am spus: «Voi avea grijă de tine». (…) Voiam să fim împreună”, dezvăluie Robyn în cartea ei, citată de revista People.

Fostul soț al lui Whitney Houston a vorbit și el despre această relație în 2016, în cartea sa de memorii „Every Little Step”. Bobby Brown susține că motivul pentru care regretata cântăreață a ținut totul secret a fost mama sa foarte religioasă, Cissy Houston.

După moartea lui Whitney, în februarie 2012, din cauza unei supradoze, mama artistei a mărturisit că nu ar fi iertat-o dacă ar fi fost într-o relație cu o persoană de același sex și că era convinsă că fiica sa și asistenta ei erau doar bune prietene, notează advocate.com.

Bobby Brown a mers chiar mai departe: “Cred că dacă Robyn ar fi fost acceptată în viața lui Whitney, ea (Whitney n.r.) ar mai fi trăit și astăzi.”

