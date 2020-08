Actorul de la Hollywood în vârstă de 56 de ani a fost hipnotizat de frumoasa brunetă atunci când a văzut-o pentru prima dată în august 2019. Brad Pitt a intrat în restaurantul Borchardt și a făcut cunoștință cu proprietarul său extraordinar Roland Mary în 2009, când filma în Germania pentru filmul lui Quentin Tarantino, Inglorious Basterds.

Brad Pitt și-a întâlnit iubita în timp ce sărbătorea unul dintre filmele sale

El s-a întors la restaurantul din centrul orașului după 10 ani, în august anul trecut, când promova cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood, alături de legendarul Leonardo Di Caprio (foto) și Margot Robbie. Tocmai în noaptea aceea din august a anului trecut a întâlnit-o pe Nicole, care seamănă izbitor cu fosta sa soție Angelina Jolie când era tânără.

