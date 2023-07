Reîncepe scandalul cu maghiarii. 150 de cruci ostășești românești vor fi ridicate în Cimitirul Valea Uzului

Mihai Tîrnoveanu , mesaj pe FB despre acțiunea de astăzi: “Suntem în deplină legitimitate!

Voi explica pe larg toate aspectele ridicării celor 150 de Cruci, sâmbătă începând cu ora 14.00. Fiecare zi, fiecare ceas care trece, fără ca Eroii Armatei Române să aibă însemne creștine de căpătâi la Valea Uzului este o gravă ofensă adusă jertfei lor! De aceea vom ridica pe locul în care ei si-au dat viața 150 Cruci din lemn!

Sunt voci atât din tabăra maghiară, cât și din cea românească care spun că ceea ce facem noi este ilegal. Răspund: este în primul rând legitim, căci avem două certitudini documentate din punct de vedere istoric: în luptele de la Valea Uzului din 1916 au murit sute de români, iar conform documentelor din perioada interbelică și din anii 1985, 1988, în Cimitir au fost înhumați și militari ai Armatei Române, ultimele două surse, stipulând un număr de 148 eroi români înmormântați aici.

În al doilea rând, din punctul de vedere al avizelor, crucile de lemn au alt statut decât cele din piatră, beton. În al treilea rând, foarte important, intrarea în deplină legalitate a celor 150 Cruci din lemn pe care le vom ridica se poate face conform legii și după instalarea lor. De ce nu obținem mai întâi avizele și după aceea să ridicăm crucile? E simplu, pentru că acordarea acestora ar putea dura ani de zile și pentru că, din nou spun, avizele se pot acorda și ulterior în deplină legalitate.

Jertfa eroilor nu se negociază în ani de zile, nici măcar în clipe, am întârziat deja prea mult. Aici răspund celor care afirmă că și aceste Cruci din lemn vor fi demolate asa cum au fost cele din beton. Nu este deloc asa. Dacă cineva le va demola sau distruge, fără o hotărâre judecătorească, va răspunde direct din punct de vedere penal, riscă bine de tot pușcăria, căci crucile sunt in proprietatea noastră. Acest lucru nu se poate face pe ascuns, Cimitirul de la Valea Uzului fiind non stop monitorizat. Dacă va exista o hotărâre judecătorească de demolare a lor, aceasta nu se va putea pronunța decât peste câțiva ani, asta dacă se va pronunța, pentru că noi avem avocați mai buni și o mai mare determinare în comparație cu Primăria Dărmănești.

Iar dacă prin absurd, vom pierde un eventual proces (să vedem cine are curajul să ne dea în judecată) noi NU vom demola Crucile în ruptul capului. Punerea în aplicare a unei sentințe printr-un executor judecătoresc, de asemenea poate dura încă mulți ani. Există și în acest caz o cale de contestare. Dacă după foarte multi ani să zicem că vom pierde și executorul judecătoreasc (NU noi in niciun caz) totuși înlătură Crucile, a doua zi le vom pune la loc, căci executorul nu are voie să le distrugă, ci doar să le înlăture. Totul se va lua de la capăt, va fi o poveste fără sfârșit, cel puțin cât voi trăi eu și toți camarazii implicați.

Înțelegeți oameni buni, acum? Cele 600 de cruci lemn si monumente maghiare nu au niciun fel de aviz și stau în cimitir de peste 25 de ani. Dacă partea maghiară va merge în instanță împotriva crucilor noastre tot din lemn, ca și ale lor, vom merge și noi în instanță față de crucile lor ridicate fără niciun fel de aviz peste mormintele tuturor militarilor de diferite naționalități din Primul Război Mondial înhumați la Valea Uzului. Noi nu vrem demolarea niciunei cruci, de-a lungul celor 4 ani, românii au aprins lumânări și la crucile lor.

Noi vrem PACE, dar nu suportăm umilința, refuzăm în modul cel mai ferm cu putință ca memoria Eroilor noștri să fie călcată în picioare. Nu mergem la Valea Uzului să ne batem cu nimeni, impunem calm și demnitate, nu vom răspunde în niciun fel la eventualele provocări. Cine este în afara acestui regulament de ordine internă va fi tratat ca atare, ca fiind un provocator al părții inamice. Din partea Calea Neamului și Frăției Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe vor fi oameni care vor veghea la buna desfășurare a evenimentului, nu va fi permisă nicio abatere.

Concluzie: dincolo de toate, cea mai simplă soluție în toată acestă chestiune este ca MApN să ia act de prezența celor 150 de cruci si să oficializeze parcela românească din Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului.

S-a vehiculat în spațiul public de către asociații și un partid cu nume de sos, care se pronunță împotriva ridicării celor 150 de cruci, varianta ca Cimitirul de la Valea Uzului să fie clasat ca Monument Istoric. Ridic următoarea problemă esențială: fără însemnele creștine ale Eroilor Armatei Române, ce să se claseze ca ,,Monument Istoric”, cele 600 de cruci cu însemne maghiare si trei monumente instalate pentru militarii inamici ai armatei austro-ungare prin finanțarea venită de la ministerul apărării din Ungaria??? Pe astea le vrea sosul să devină monumente istorice în România? Clasarea Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului ca Monument Istoric se poate face doar după ziua de sâmbătă 8 iulie, după ce în cimitir vor fi și crucile eroilor noștri, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Mergem înainte, doar cu Dumnezeu înainte, pentru Biruința Neamului Românesc!“