Regizorul Nikita Mihalkov vede în limba ucraineană o amenințare pentru Rusia: „O mină pentru toată istoria viitoare”. Video

Actorul și regizorul rus Nikita Mihalkov, laureat al Oscar, a susținut o prelegere publică în care a vorbit despre „pericolul” pe care, în opinia sa, îl reprezintă limba ucraineană pentru Rusia. Potrivit spuselor sale, limba ucraineană a devenit „imaginea rusofobiei și a urii față de Rusia”.

„Un dezastru, o mină pentru toată istoria viitoare”, a concluzionat regizorul rus.

În clipul video înregistrat în cadrul evenimentului, Nikita Mihalkov a mai vorbit despre „subiecte care nu ar trebui predată în ucraineană” pentru că acest lucru ar reprezenta „un dezastru”.

Prelegerea lui Nikita Mihalkov a fost semnalată de jurnalistul și scriitorul Serghei Sumlenny, de asemenea născut în Rusia. Acesta a făcut o postare pe contul său de Twitter în care a comentat discursul lui Mihalkov. Serghei Sumlenny susține că Nikita Mihalkov cere exterminarea limbii ucrainene din Ucraina.

„Acesta este discursul din această săptămână a unui regizor de film rus (și câștigător al premiului Oscar) Nikita Mihalkov, care spune că limba ucraineană trebuie exterminată”, a scris Serghei Sumlenny pe Twitter.

