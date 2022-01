Regina Elisabeta, trădată în cel mai crunt mod de Boris Johnson

Viața publică și privată a lui Boris Johnson, a subliniat „Daily Mail”, e una plină de minciuni: a fost concediat când era jurnalist, a fost exclus din propriul său partid pentru că a mințit în legătură cu relația pe care o avea cu colega de la “Spectator”, Petronella Wyatt, a fost dat afară din casă de soția sa, Marina, care bănuia, pe bună dreptate că are o aventură cu actuala sa mireasă, Carrie Symonds.

A fost constrâns să-și ceară iertare de un infinit de dăți, însă se pare că această dată va fi ultima. Partidul Conservator are nevoie de ceva timp pentru a căuta un succesor, însă în cele din urmă îl va abandona pe Johnson destinului său de histrion incorigibil și imprevizibil.

Cazul Petronellei Wyatt

În 2004, Johnson a avut o aventură cu Petronella „Petsy” Wyatt, colega său de la publicația Spectator și fiica regretatului lord Woodrow Wyatt. Tabloidele au vorbit mult despre asta, dar el a negat mereu totul, inclusiv faptul că Petronella fusese obligată să facă un avort, fapt confirmat în schimb de mama ei.

Liderul conservatorilor, Michael Howard, care l-a apărat crezând în cuvintele sale, s-a înfuriat mult în momentul în care a înțeles că a fost înșelat și i-a cerut lui Johnson să demisioneze din funcția de ministru din umbră pentru Arte. Johnson a refuzat, a cerut să fie dat afară, iar dorința i-a fost îndeplinită.

El s-a apărat spunând că nu a vorbit niciodată direct cu Howard despre aventură, ci doar că a negat-o în fața celor mai apropiați colaboratori ai săi. Adică îi mințise pe ei și pe ziare, dar nu pe liderul partidului, care, pe bună dreptate, nu avea niciun motiv să-l pedepsească.

Echivocul numit cocaină

În 2019, Johnson a devenit liderul conservatorilor, învingându-l și pe Michael Gove, care fusese acuzat de consum de cocaină. Într-un interviu acordat GQ, Johnson a admis că în perioada studenției a încercat și el drogul cu pricina, dar că nu a simțit niciun efect deosebit. Altă dată a spus că ar fi vrut să încerce, însă nu a putut din cauza strănutului. Odată ales premier, a refuzat să răspundă la întrebările pe această temă, spunând că problemele țării sunt mai importante.

Dragoste și afaceri cu Jennifer Arcuri

Antreprenorul american Jennifer Arcuri a dezvăluit că a avut o relație de patru ani cu Johnson, în perioada în care acesta era primar al Londrei și era căsătorit cu prima lui soție. Pare-se că pentru a o recompensa pe Arcuri pentru afecțiunea ei, Johnson i-ar fi dat sfaturi importante pentru proiectele ei tehnologice, i-ar fi procurat contracte profitabile și ar fi luat-o cu el în numeroase călătorii oficiale. Johnson nu a negat niciodată favoritismul, însă declarat că s-a comportat mereu „cu onestitate și integritate”.

Cazul reporterului

În 1990, Johnson a fost corespondent la Bruxelles pentru Daily Telegraph. Într-o zi a fost sunat de Darius Guppy, un vechi prieten din vremea studenției la Eton și Oxford. Guppy aranjase cu partenerul său de afaceri un fals jaf de bijuterii în apartamentul lor dintr-un hotel din New York cu scopul de a obține de la firma de asigurări rambursarea valorii bijuteriilor.

Un reporter al News of The World, Stuart Collier, a publicat povestea, iar Guppy l-a sunat pe prietenul său Boris pentru a obține datele de contact ale lui Collier. Conversația a fost înregistrată. „Ce ai de gând să-i faci?” întrebase Johnson. „Nu-i voi rupe brațele – a răspuns Guppy – dar cu siguranță va avea ochii negri, o coastă ruptă și se va speria”. Johnson i-a spus că a contactat deja patru persoane pentru a afla adresa lui Collier și a concluzionat: „O.K. Darry, am spus că o voi face și o voi face. Nu îți griji”. Însă Collier nu a fost atacat iar Johnson s-a apărat spunând că totul fusese o glumă.

Relația gay din palatul lui Eduard al II-lea

În 1987, după ce a absolvit Oxfordul, Johnson a devenit practicant la Times. I-au încredințat un serviciu despre palatul lui Edward al II-lea descoperit pe malul Tamisei. Pentru a condimenta povestea, a se face remarcat și a fi angajat, Johnson a condimentat-o ​​inventând povești erotice homosexuale în sânul Casei Reale, susținute de Sir Colin Lucas, profesor la Oxford. Lucas era nașul lui Johnson și un mare expert în istoria Franței, dar nu și în cea a Angliei medievale.

În articol, ilustrul profesor a afirmat că regele Edward a avut o aventură în palat cu tânărul Piers Gaveston. Păcat doar că edificiul a fost construit în 1325, iar Gaveston fusese decapitat cu 13 ani mai devreme. Sir Colin a fost ridiculizat și i s-a refuzat o importantă recunoaștere academică. Johnson a fost dat afară de la Times și a recunoscut că a greșit când l-a învinuit pe Lucas de această poveste inventată. A mai spus că dintre toate prostiile pe care le făcuse, aceasta a fost cea mai gravă. Numai că era de-abia anul 1987.

Promisiunea celor 350 de milioane pentru Brexit

În timpul campaniei pentru Brexit, Johnson a spus în repetate rânduri că votând „leave”, Marea Britanie ar putea aloca cele 350 de milioane pe care le acordă săptămânal Uniunii Europene, serviciului de sănătate. Cifra era falsă, după cum a subliniat chiar și biroul național de statistică, mai ales pentru că nu se ținea cont și de banii pe care Uniunea Europeană i-a plătit Marii Britanii. Dar negările nu l-au împiedicat pe Johnson să continue să-și repete sloganul din autobuzul pe care l-a cumpărat pentru campanie și care costase 400.000 de lire sterline. Autobuzul fusese produs în Germania și Polonia și, odată cu Brexit, ar fi costat cu 56.000 de lire sterline mai mult.

Tapetul de la Marea Expoziție

Soției lui Johnson, Carrie Symonds, nu i-a plăcut felul în care fostul premier Theresa May a mobilat reședința din Downing Street 10. Așa că a fost dispusă o renovare majoră, bazată pe un nou tapet auriu de mare valoare. Lucrarea a fost finanțată în secret de Lord Brownlow, care, așa cum s-a descoperit în urmă cu câteva zile, a cerut în schimb un rol important în organizarea unei noi Mari Expoziții la Londra, care ar fi rivalizat cu cea organizată în 1851 de Albert, soțul reginei Victoria. În schimbul noii tapițerii, Johnson i-a promis în mod repetat că va adera la proiect și că va depune eforturi pentru a-l mulțumi.

Când schimburile de mesaje prin care i se cereau mai mulți bani lui Lord Borwmlow au devenit publice, Johnson a fost nevoit să-i ceară scuze lui Lord Geidt, însărcinat cu investigarea operațiunilor de renovare de la Downing Street, pentru că nu i le-a pus la dispoziție în timpul anchetei.

Înalta trădare a Reginei Elisabeta

În 2019, Johnson a convins-o pe Regina Elisabeta să prelungească sesiunea Parlamentului cu cinci săptămâni, cu scopul ascuns de a eluda controlul asupra legilor Brexit. Curtea Supremă a Regatului Unit a declarat atunci decizia Suveranului ca fiind neconstituțională, punând-o pe Elisabeta într-o poziție extrem de jenantă. Johnson s-a dus personal să-și ceară scuze reginei, însă nu se știe ce răspuns a primit: în Regatul Unit, minciunea spusă regelui continuă să fie considerată înaltă trădare. Până în secolul al XIX-lea, vinovații erau spânzurați, înecați și apoi tăiați în bucățele.

Misterul numărului de copii

Johnson a avut patru copii cu prima sa soție, Marina Wheeler, de care s-a separat în 2018: Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches și Theodore Apollo. Pe cea de-a a cincea fetiță, Stephanie, a avut-o de la Helen Macintyre, expertă în artă, în perioada în care era primarul Londrei. Cu actuala sa soție, Carrie Symonds mai are doi copii. Înainte de nașterea lui Romy, Johnson a confirmat că are șase copii, ceea ce ar face ca numărul total să fie șapte. Însă gurile rele vorbesc despre existența unui al optulea copil și nu ar fi exclus ca Johnson însuși să le fi pierdut numărul.

Petrecerile de la Downing Street

După ce le-a cerut cetățenilor să rămână în casă și să nu se ducă în restaurante, guvernul lui Boris Johnson a organizat câteva petreceri în birourile și în grădina din Downing Street. Un e-mail a dezvăluit că secretarul lui Johnson, Martin Reynolds, a invitat 100 de colegi de muncă la un party în grădina reședinței primului ministru în mai anul trecut, când toate petrecerile erau considerate ilegale. În invitație, personalul era încurajat să „aducă o băutură” și „să profite de vremea bună”. La eveniment au participat atât Johnson, cât și soția sa, așa cum se poate vedea bine din fotografiile publicate.

Max Hastings, reporter de război și fost redactor-șef la „Telegraph”, a scris în 2012: „Dacă va veni vreodată ziua în care Boris Johnson va se va muta în Downing Street, voi fi printre cei care își vor face bagajele pentru a începe o nouă viață la Buenos Aires sau în alt loc asemănător, pentru că asta ar însemna că Marea Britanie și-a abandonat ultimele pretenții de a fi o țară serioasă”. (Rador)