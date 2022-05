Regina Elisabeta, dată în vileag chiar de către oamenii săi. Ce ține la secret suverana

Regina Elisabeta este cunoscută pentru bijuteriile discrete pe care le poartă. Potrivit cărții The Queen’s Jewels: The Personal Collection of Elizabeth II, Majestatea Sa are cel puțin 14 ceasuri spectaculoase în colecția sa. Suverana și-a mai făcut apariția cu câteva ceasuri de lux. Experții de la Watch Repair Piccadilly au dezvăluit că aceasta poartă un obiect foarte clasic, dar care valorează 3 milioane de lire sterline.

Regina l-a purtat pentru prima dată la încoronarea sa din 1953. Este unul dintre cele mai mici ceasuri din lume, dar cu funcții impresionante pentru dimensiunea lui.

Potrivit experților regali, regina a purtat acest „Jaeger-LeCoultre rar pentru a putea verifica discret ora în timpul ceremoniei”. Aceasta a considerat că este cel mai elegant obiect pentru ceremonia ei de Regină.

Cu ocazia Jubileului de Diamant din 2012, suverana a primit un cadou deosebit: o replică din aur alb, realizată special pentru ea, a ceasului Jaeger-LeCoultre Calibre de la Încoronare. Este vorba de un obiect ediție limitată care ajunge la 135.000 de lire sterline.

Ceasul de suflet al Reginei ar valora în jur de 3 milioane de lire sterline, potrivit casei de amanet H&T.

Cel mai impresionant ceas al Reginei Elisabeta

Vacheron et Constantin este cel mai vechi producător de ceasuri fine, iar acestea costă peste 30.000 de lire sterline. Suverana a primit bijuteria cadou de la Consiliul Federal Elvețian atunci când s-a căsătorit cu prințul Philip.

Experții au declarat: „Acest ceas de cocktail cu diamante atemporal este perfect pentru o prințesă datorită esteticii sale delicate și regale. Piesa elegantă a fost transmisă prințesei Diana după ce aceasta s-a căsătorit cu prințul Charles în 1981. Măiestria rafinată din spatele acestui ceas și întreținerea profesională regulată a ceasului vor asigura că acesta va dura o viață întreagă.”

Suverana poartă și Omega, marca de ceasuri clasice prin excelență.

„Datorită designului de epocă, ne imaginăm că acest ceas este întreținut chiar de către Omega la fiecare patru-șase ani pentru o mecanică care funcționează fără probleme și o suprafață cu aspect și mai neted”, au comentat experții.

„Un cuvânt care o descrie pe regina noastră ar fi pragmatic”, au spus experții în ceasuri. „Așadar, nu este surprinzător faptul că unul dintre ceasurile de mână preferate și cele mai purtate de ea este practicul și funcționalul Audemars Piguet Jules Audemars din aur.

Este rafinată, versatilă și iconică și este sigur că va fi transmisă prințesei Charlotte într-o zi”, a sugerat Watch Repair Piccadilly, potrivit express.co.uk.