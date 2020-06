Cu foarte multă muncă și pasiune, Anamaria Prodan a reușit să își clădească o carieră de succes într-o lume a bărbaților. Sexy-impresara are aproape tot ce și-ar dori totă lumea. O familie superbă, un mariaj desprins din povești și o reputație impecabilă.

Cu toate aceste, în ultima vreme, au apărut mai multe zvonuri cu privire la problemele pe care le întâmpină în mariajul cu Laurențiu Reghecampf.

Relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns de multe ori în atenția fanilor și a presei, din cauza faptului că impresara muncește din greu și are o carieră strălucită într-o lume a bărbaților.

Recent, într-un interviu, Anamaria Prodan a spus întreg adevărul despre relația pe care o are cu cu soțul său. Sexy-impresara a mărturisit că în perioada în care Ionela Prodan se afla în stare gravă la spital, a trebuit să sacrifice planul sentimental astfel încât să poată petrece cât mai mult timp cu mama ei.

Ba mai mult, Anamaria Prodan a declarat că niciodată nu s-a despărțit de Reghe, cu toate că în mass media au apărut de 4 ori informații cu privire la faptul că cei doi au divorțat.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni.

N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit.

Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori…dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important”, a comentat Anamaria, potrivit playtech.ro.