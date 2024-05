International Regele Charles începe să-i cedeze din funcții moștenitorului William







Regele Charles l-a numit pe Prințul William colonel-șef al Army Air Corps în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 13 mai 2024.

Ce este Army Air Corps

Army Air Corps (Corpul aerian al armatei) este ramura de aviație a armatei britanice. A fost format pentru prima dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca entitate separată de Royal Air Force, și a fost desființat în 1949. A fost reformat în 1957, rolul său principal fiind acela de a oferi sprijin aerian trupelor de la sol.

Regele Charles a fost numit colonel-șef al filialei în urmă cu 32 de ani. În, 2023, el a anunțat că prințul William va prelua rolul în 2024. William a fost comandant de pluton în cadrul Blues and Royals (Royal Horse Guards și 1st Dragoons). El s-a înrolat în 2006, ca cornet, alături de fratele său. La scurt timp, a început pregătirea de zbor în cadrul Royal Air Force și, după terminarea pregătirii, a servit ca pilot de căutare și salvare la RAF Valley timp de trei ani.

Regele Charles are încredere în William

Ceremonia de predare-primire a avut loc la Centrul de Aviație al Armatei și la Muzeul Aviației Militare din Middle Wallop, Hampshire. Într-un discurs, Regele Charles a vorbit despre eforturile Corpului Aerian al Armatei în timpul războaielor din Irak și Afganistan, dar și despre speranțele sale pentru serviciul aflat sub tutela fiului său, William.

„Sper că veți merge din ce în ce mai bine cu Prințul de Wales ca nou comandant-șef”, a spus el. „Nu vă pot spune cât de mândru am fost de faptul că am fost implicat alături de voi în tot acest timp”. Suveranul a declarat, sub formă de glumă, că fiul său a fost un „pilot foarte bun, într-adevăr”, adăugând: „Așa că este încurajator”.

Prințul William deja a primit prima sarcină

Regele Charles i-a înmânat Prințului William centura și bereta Corpului Aerian al Armatei. După ce a primit obiectele, el a devenit oficial comandantul-șef al serviciului serviciului, în care se află Escadrila AAC nr. 662, cu care fratele său a servit.

După ce a preluat rolul, William a primit imediat prima sa sarcină, primind o informare despre activitatea de astăzi a Corpului Aerian al Armatei. La sfârșitul importantei ocazii, fiul lui Charles s-a urcat la bordul unui Boeing AH-64 Apache și s-a îmbarcat într-un zbor de capacitate, în timpul căruia i s-a prezentat tehnologia elicopterului, potrivit warhistoryonline.com.

