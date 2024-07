Monden Regele Charles, moft de milioane de dolari. Intrare regală în New York







Marea Britanie. Regele Charles a făcut intrare impresionantă în Billionaires’ Row din Manhattan, achiziționând o unitate de apartamente de lux pentru suma de 6,63 milioane de dolari în zgârie-norul de la 111 W. 57th St. Această locuință exclusivistă dispune de facilități deosebite, precum o piscină și un teren de tenis, subliniind astfel stilul de viață rafinat pe care îl oferă această zonă prestigioasă a orașului New York.

Regele Charles al III-lea a achiziționat o locuință în zgârie-norul miliardarilor din New York, conform informațiilor publicate de Real Deal și Crain’s și citate de New York Post. Tranzacția a implicat unitatea 11A, un apartament cu trei dormitoare și 4,5 băi, situat la etajul 11 al complexului Billionaires’ Row, pentru suma de 6,63 milioane de dolari. Acordul a fost finalizat în luna iunie a acestui an, potrivit datelor din registrele oficiale ale orașului.

Deși cumpărătorul a fost înscris în acte ca „Majestatea Sa regele în drept al Canadei, reprezentat de ministrul Afacerilor Externe”, este neclar dacă locuința va fi destinată regele britanic însuși sau dacă achiziția servește altor scopuri. Apartamentul de 3.601 de metri pătrați oferă o vedere panoramică asupra orașului și include acces la facilități premium precum o piscină elegantă și o saună, aducând un element de lux și confort la standarde înalte.

În documentele oficiale, semnătura a aparținut lui Robert McCubbing, comisar principal pentru comerț la consulatul canadian din New York, care a acționat în numele Regelui Charles. Până în prezent, Palatul Buckingham nu a răspuns solicitărilor de clarificare referitoare la detalii suplimentare privind destinatarul final al acestei proprietăți excepționale din inima orașului New York.

Piscină de 25 de metri, saună și centru de fitness

Unitatea locativă achiziționată de Regele Charles al III-lea în complexul Billionaires’ Row din Manhattan impresionează prin designul său luxos și facilitățile exclusiviste. Apartamentul începe cu un foaier elegant, cu podele din piatră și o toaletă laterală, oferind un prim contact cu rafinamentul și funcționalitatea sa. Livingul spațios, conectat la o sufragerie adiacentă, reprezintă centrul vieții sociale din locuință, în timp ce bucătăria separată este dotată cu un wet bar și blaturi din cuarțit Cristallo Gold, completată de aparate de vârf Gaggenau și dulapuri personalizate realizate manual.

Dormitorul principal, situat în colțul apartamentului, impresionează prin dressing-ul extins și baia spațioasă, îmbrăcată în marmură albă italiană Venato și dotată cu o cadă de cupru de sine stătătoare și corpuri de bronz personalizate. Cele două dormitoare suplimentare beneficiază fiecare de băi private, contribuind la confortul și intimitatea fiecărui locatar.

Facilitățile clădirii adaugă un plus de lux experienței rezidențiale, incluzând o piscină impresionantă de 25 de metri, o saună separată, săli de tratament, un centru de fitness cu înălțime dublă și o terasă la mezanin. De asemenea, rezidenții beneficiază de o sală de mese privată, un spațiu de catering al bucătarului și un lounge cu o terasă extinsă, toate amplasate într-o locație privilegiată cu vederi panoramice uimitoare către Central Park.

Complexul Billionaires’ Row găzduiește doar 60 de reședințe, inclusiv cele din Steinway Hall, vândute complet, și celelalte 46 de unități cu etaje întregi și duplexuri în turnul adiacent de 91 de etaje. Aceste locuințe de excepție reprezintă unul dintre punctele de reper pentru luxul și exclusivitatea din Manhattan, atrăgând o clientelă selectă din întreaga lume.

Cât de bogat e Regele Charles

Averea regelui Charles al III-lea a crescut semnificativ, ajungând la 770 de milioane de dolari, conform The Sunday Times Rich List, ceea ce îl plasează pe locul 258 în clasamentul celor mai bogați britanici. Această creștere de 12 milioane de dolari din 2023 până în prezent subliniază consolidarea poziției financiare a monarhului, care depășește cu mult averea mamei sale, regretata regină Elisabeta a II-a. Înainte de decesul său în septembrie 2022, averea personală a reginei era estimată la 468 de milioane de dolari, evidențiind astfel ascensiunea financiară a lui Charles în contextul moștenirii regale.

Cu toate acestea, chiar și cu această avere impresionantă, Charles nu se compară cu cele mai bogate personalități din Marea Britanie, cum ar fi Hugh Grosvenor, ducele de Westminster, a cărui avere netă se ridică la 12,8 miliarde de dolari. Grosvenor este nu doar nașul prințului George, ci și o figură proeminentă în lumea afacerilor, ceea ce accentuează diferența considerabilă dintre averile lor. De asemenea, deși prințul Harry și Meghan Markle au ales să nu dezvăluie numele nașilor fiului lor Archie, Grosvenor rămâne o figură influentă în cercurile regale și financiare.