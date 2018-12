Referendum pentru legalizarea marijuanei. Anunțul făcut de Guvern. Este oficial

În 2020 se va realiza referendum privind consumul recreațional de marijuana. Anunțul a fost făcut astăzi, de Guvernul din Noua Zeelandă.





Ministrul Justiţiei, Andrew Little, a declarat că rezultatele acestuia vor fi obligatorii. Acest referendum "va avea loc în timpul alegerilor legislative din 2020", a declarat Andrew Little. Până la organizarea acestuia, mai "există detalii care trebuie încă rezolvate", explică ministrul Justiției. În acest moment, în parlament se află spre dezbatere și examinare un proiect de lege privind legalizarea consumului de cannabis în scop terapeutic. Conform unui sondaj publicat anul trecut, 65% dintre neo-zeelandezi sunt de acord cu consumul de marijuana în scop recreativ. "Canabisul este drogul ilegal pe care-l găsim cel mai frecvent în Noua Zeelandă şi pe care 50% din populaţie l-a încercat", a declarat Ross Bell, președintele organizației New Zealand Drug Foundation.

