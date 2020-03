Autoritățile centrale și locale, mass media publice ca și Ministerul Educației, în baza acestei legi, ar trebui să elaboreze și să ofere elevilor prezentări și culegeri de memorialistică despre eroismul luptătorilor anticomuniști și suferințe mărturisitorilor din temnițele bolșevice, fenomen care a încununat România cu o cunună de spini mântuitoare pentru întregul neam. Dar 9 ani n-au fost suficienți pentru aceasta.

Așa cum 30 de ani par să nu fie încă de ajuns pentru a fi recompensat pe măsură sacrificiul sutelor de mii de mucenici pentru Hristos din închisorile satanice ale ocupantului sovietic al României, cum a fost cea de la Pitești sau Aiud, din minele de plumb de la Baia Sprie, de la Canalul ucigaș Dunăre-Marea Neagră sau în mlaștinile deznădejdii înfrânte în lagărul de la Periprava.

La aceștia se adaugă zecile de mii de români uciși direct de invadatorul sovietic, din rândul preoților, monahilor, militanților pentru unirea cu țara și a credincioșilor din provinciile românești ocupate, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța, deportați în masă și exterminați în stepele Kazahstanului și ghețurile Siberiei.

Prințul-monsenior Vladimir Ghika, ucis la Jilava în 1954, a fost trecut în rândul sfinților Bisericii Catolice ca martir pentru credință iar anul trecut, papa a mai beatificat șapte episcopi considerați martiri ai regimului comunist, dintr-un total de 15 români și unguri din România, beatificați sau canonizați.

După 1991, Biserica Ortodoxă Rusă a trecut în rândul sfinților nu mai puțin de 1776 de pătimitori întemnițați în Gulagul sovietic sau uciși de NKVD și KGB, se arată în lucrarea, „The Making of the New Martyrs of Russia: Soviet Repression in Orthodox Memory”, de Karin Hyldal Christensen, apărută la editura new-york-eză Routledge, în 2018. Biserica ortodoxă frățească a Georgiei i-a canonizat încă din 1994 pe Mitropolitul Nazarie și alți patru preoți uciși săbatici de bolşevici și, în 2012, pe Cuviosul Gavriile Georgianul, mărturisitor al dreptei credințe închis la psihiatrie și persecutat de comuniști, numit și „Cel nebun după Hristos”.

