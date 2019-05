Reeducare la MORGĂ. Șoferii români pot avea parte de cea mai înfiorătoare sancțiune

Sună înfiorător, însă este cât se poate de adevărat și se întâmplă chiar în țara vecină, Moldova. Șoferii care sunt prinși la volan în stare de ebrietate sunt, de acum, reeducați la morgă, potrivit noului program inițiat de Guvernul de peste Prut.





Conducătorii auto care vor dori să își r ecupereze permisul aut o vor put ea să o f acă doar după c e v or tr ece pe la morgă, ac olo unde, nu do ar că vor participa la autopsii , ci vor fi puși să spele atât c adavrele, cât și locurile unde v or fi păstrate ac estea. Totodată, potrivit programului, ei vor oferi și asistență, în spitale, victimelor accidentelor rutiere și vor participa la diverse instruiri privind riscurile consumului de băuturi spirtoase.

Programul, ca un proces de dezalcoolizare

Primii șase șoferi prinși în st are de ebrietate, c onduși de dorința de a urca din nou la v olan, au trecut deja vineri pe la morga din Chișinău. Aceștia au fost chemați la Centrul de M edicină Leg ală, ac olo unde au p articipat la un într eg proces de aut opsie, b a chiar au spălat c adavre, însă nu t oți au reușit să ducă la bun sfârșit sarcinile date. Un bărbat a ieșit după doar câteva minute, deoarece i s-a făcut rău. Acesta a plecat acasă, iar astfel a fost exclus din program. Cu toate astea, el va mai avea ulterior încă o şansă să p articipe, dar cu un alt gup. Alții au rezistat, însă după c e au ieșit de acolo au declarat că au rămas marcați pe viață.

„M-a încurajat să nu mai consum băuturi alcoolice toată viața. Ceea ce vezi aici, experiența de la morgă, rămâne ca o lecție, ca un proces de dezalcoolizare. După acest curs, persoana nu mai are nevoie de dezalcoolizare. El înțelege instant consecin ț e l e condusului sub influența băuturilor alcoolice”, a declar at, mar - cat, unul dintr e bărbații pr ezenți la curs.

„Nu mai be au nici măc ar un strop, toată viaţa. Nu vreau să ajung aici”, a spus un alt p articipant, când a f ost întrebat dacă mai bea înainte să se urce la volan.

Deși pare înspăimântător, acest program dă deja roade. „Programul de reeducare a șoferilor prinși în stare de ebrietate la volan, Drink and Drive, dă rezultate. 24 d e subiecți sunt incluși în ac est program. Beneficiarii din municipiul Chișinău au p articipat deja la activități ce țin nemijlocit de aut opsia și de t oaletarea c adavrelor. D e as emenea, o altă vizită v a fi ef ectuată la C entrele M edicale unde beneficiarii pr ogramului v or acorda asist ență victimelor accidentelor rutier e. O asemenea practică este benefică și necesară pentru conducătorii auto depistați în stare de ebrietate în timp ce conduc autovehicolul. Acestea reprezintă doar o parte din pachetul de legi antialcool promovate de Guvern. Pentru a-i disciplina este nevoie de un impact maxim, pentru a deveni mult mai responsabili în trafic. Ei trebuie să conștienti zeze car e este problema și cum au ajuns în această situație, pentru a nu repeta același lucru”, a declarat Andrei Isvorschi, şeful Inspectoratului Naţional de Pr obaţiune, printr-o postare pe p agina sa de Facebook.

