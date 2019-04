Prima rectificare bugetară. Teodorovici negociază cu primarii

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că urmează să fie făcută o rectificare bugetară până la finalul lunii iulie.





„Anul trecut, primariile au avut 700 de lei pe cap de locuitor si anul acesta sunt 1.000 de lei pe cap de locuitor, dar nu mai putin de 2 milioane de lei pe comuna. Anul trecut, s-au alocat pentru partea de cheltuieli sociale, discutie avuta la inceputul acestui an, 3,5 miliarde de lei. In acest an, in buget, suma este de 4,7 miliarde de lei care se duce catre nivelul comunitatilor locale", a afirmat Eugen Teodorovici, luni, in cadrul unor declaratii de presa.

Teodorovici a adăugat că veniturile comunităților locale pot fi diferite de cele din estimare, de exemplu ca urmare a unei tranzacții de anul trecut, care anul acesta nu mai există.

„La rectificarea bugetara din acest an, pe care vrem sa o facem in luna iulie, trebuie ca aceasta reglare sa fie facuta. Nu vor pierde primariile pe baza acestui motiv. Este un element adus in discutie de anumite persoane care au in vedere nu stiu ce... au alte motive in spate.

O sa invit cele patru structuri asociative, daca nu chiar maine sau cel tarziu miercuri la o discutie legat de buget pe cheltuielile pe partea sociala, ca sa clarificam, inca o data, toate aceste lucruri si alte elemente pe care dansii le au de adus in discutie, nu neaparat pe partea de finante, in general, ca sa stim exact.

Pana la final de iunie, clarificam, asa cum am promis la ultima noastra intalnire la AMR, clarificam toate aceste lucruri, pentru ca dansii sa poata demara toate proiectele pe care le au”, a precizat Eugen Teodorovici.

Ti se rupe inima! Ce credea Zina Dumitrescu despre incinerare! Confidenta ei, foc si para dupa ce Zina a fost arsa

Pagina 1 din 1