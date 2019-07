Legendarul sportiv a stabilit recordul la 5.000 de metri (13:15.0) cu ocazia Campionatului Naţional de la Bucureşti, iar cel de la 10.000 de metri (27:40.06), la Praga, la Campionatul European.

„La vremea respectivă, nu m-am gândit că aceşti timpi vor rezista atât, de-a lungul anilor. Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, însă, deocamdată, sunt încă în viaţă. Nu ştiu cât mai au de trăit. Vom vedea dacă vor ieşi la pensie, la limită de vârstă ori anticipat. În 1978, recordul de la 5.000 de metri era cea mai bună performanţă europeană şi a doua mondială, iar la 10.000 de metri eram în primele zece performanţe ale anului. Deci erau nişte timpi foarte tari”, a declarat Ilie Floroiu pentru ziuadeconstanta.ro.

Spre comparaţie, la Campionatul Naţional din 2018 al seniorilor, ambele probe au fost câştigate de Nicolae Alexandru Soare, de la Ştiinţa Bacău, care a încheiat cursele în 14:23.01 (la 5.000 de metri) şi 29:54.51 (la 10.000 de metri).

„Orice început are şi un sfârşit“

Înainte ca Ilie Floroiu să intre în istorie, performanţa naţională de la 5.000 m (13:48.8) i-a aparţinut lui Petrică Lupan, iar cea de la 10.000 m lui Nicolae Mustaţă (29:00.8). „Felul în care se făcea atletism pe vremea mea diferă faţă de cel de acum. Când concuram eu, nu vedeai decât sportul şi aveai foarte puţine alte preocupări. Din fericire sau din păcate, pe mine m-a interesat doar atletismul. Astăzi, copiii sunt atraşi de multe alte activităţi, în primul rând de calculator. Cele două curse, de 5.000 m şi de 10.000 m, sunt extrem de dificile, necesită foarte multă muncă, dârzenie şi constanţă în pregătire. Trebuie să fim însă optimişti că, odată şi odată, vor fi doborâte. Orice început are şi un sfârşit. Atletismul nu a început şi nu se termină cu Floroiu. E normal ca şi aceste recorduri să nu ţină 1.000 de ani”, mai spune legenda vie a Constanţei.

Cetăţean de onoare al Constanţei

În 2017, fostul mare atlet a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa. În acelaşi an, pe 29 noiembrie, Floroiu şi-a încheiat activitatea ca director al Clubului Sportiv Farul, odată cu ieşirea la pensie. El a devenit consilier pe probleme de sport al primarului Constanței, Decebal Făgădău. Fostul mare atlet are un palmares sportiv de invidiat: 25 de titluri de campion naţional, 21 de medalii de aur la Balcaniadă, 13 recorduri naţionale numai la seniori (plus altele la tineret), dublu campion mondial universitar, participant la două ediţii ale Jocurilor Olimpice (1976 şi 1980), calitatea de maestru emerit al sportului, distincţii Meritul Sportiv clasa a III-a şi, peste toate, o aură de legendă graţie celor două recorduri de la 5.000 m şi 10.000

42 de ani în slujba CS Farul

Ilie Floroiu s-a născut în satul tulcean Iulia şi a ajuns în judeţul Constanţa cu ocazia admiterii la Liceul Agricol din Agigea. Ulterior, a început atletismul, la CS Farul. Era vara anului 1971, iar tânărul Ilie avea 18 ani. A fost legitimat la clubul Farul între 1971 şi 1973 şi între 1974 şi 1987, iar între 1973 şi 1974, a reprezentat Steaua Bucureşti, în perioada stagiului militar. „Estimez că, în decursul carierei, am alergat aproximativ 120.000 de kilometri, la concursuri şi la antrenamente. Cu această distanţă, aş înconjura globul pământesc de vreo trei ori. De la 1 iunie 1971 şi până când am spus stop, din motive medicale, în 1980 – 1981, am notat, zi de zi, în caiete, tot: ce antrenamente am făcut, ce intensitate au avut acestea, unde am participat la concursuri, pe cine am învins, cine m-a învins şi numărul de kilometri”, arată Ilie Floroiu. Acesta a condus şi Federaţia Română de Atletism, în intervalul 2005 – 2007. Din 45 de ani de activitate, 42 de ani i-a petrecut la CS Farul, ca sportiv, iar apoi ca oficial.

La 35 de ani, cursă specială

Potrivit ziuadeconstanta.ro, împlinirea a 35 de ani de la stabilirea celor două recorduri a fost marcată, în iulie 2013, într-un mod special, pe pista stadionului „Farului“, printr-o cursă demonstrativă de 1.000 de metri, la care Ilie Floroiu a luat parte alături de mari nume ale atletismului românesc. În timpul alergării, Floroiu a purtat echipamentul în care concura în urmă cu zeci de ani şi în care a obţinut atâtea victorii memorabile, cu celebrul număr de concurs 1.601.

