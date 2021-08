Record mondial la licitație. Revolverul Colt care l-a ucis pe cel mai cunoscut pistolar american a fost vândut cu o sumă fabuloasă.

Deși experșii estimaseră faimoasa armă la 2-3 milioane de dolari, licitația s-a încîcit foartr tare. Astfel , revolverul a ajuns să se vândă cu 6,2 milioane de dolari, un nou record mondial pentru o armă de foc.

Nu arma în sine, ci faptul că era o relicvă a „celei mai importante și mai cunoscute povești din Vestul Sălbatic”a făcut ca prețul să ajungă la o sumă exorbitantă.

O adevărată lecție de istorie

Billy the Kid – pe numele suău real Henry McCarty – a fost una dintre cele mai cunoscute figuri adin epocă. Se spunea că ar fi ucis opt bărbați, inclusiv pe șeriful William Brady.

În aprilie 1881, pe când avea numai 21 de ani, Billy the Kid a fost condamnat pentru uciderea lui William Brady și condamnat să fie spânzurat.

A reușit, însă, să scape din închisoare. Aia după trei luni de libertate, șeriful d Garrett i-a dat de urmă lui Billy the Kid la ferma lui Pete Maxwell din New Mexico.

Garrett confiscase revolverul de la un membre al bandei lui Billy the Kid pe care îl arestase mai înaonmte. Specialista Catherine Williamson susține că arma a fost „în mâinile omului legii și așe pistolarului în diferite momente”.

Suvenirurile din Vestul Sălbatic, mai valoroase decât cele din războiul de independență

Revolverul a făcut parte din colecția adunată încă din anii 197 de experți Jim și Theresa Earles. O altă armă pentru care s-au obținu bani buni este pușca folosită de Billy the Kid pentru a-l ucide pe Bob Olinger în timpul evadării sale din închisoarea comitatului Lincoln.

Și această armă a fost vândută cu mult aproape un milion de dolari, scrie Daily Mail.

Recordul anterior pentru o armă de foc a fost atins de firma de licitație Christie’s în 2002. O pereche de pistoale purtate de George Washington în timpul războiului de independență a fost vândută cu 1,98 milioane de dolari. Pistoalele fuseseră primite de Washington de la prietenul și aliatul său marchizul de Lafayette.