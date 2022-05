Record de traseist. Noul vicepreședinte de la Digitalizare a bifat 4 partide în câteva luni: „Am putut să înțeleg viziunile fiecărui partid”

Tânărul brașovean Dragoș Tohănean a fost numit, săptămâna aceasta, în conducerea Autorității pentru Digitalizare, prin decizie a premierulu Nicolae Ciucă. Acesta este unul dintre membrii de bază a PSD, aliatul politic cel mai important din coaliția de guvernare.

Pentru Tohănean, un tânăr IT-ist brașovean, în vârstă de 32 de ani, numirea reprezintă o mare performanță, la care nu ar fi ajuns fără susținerea PSD. De unul singur a reușit, însă, un alt record care l-a adus în atenția opiniei publice dn toată țara. Dragoș Tohănean a reușit, în doar câteva luni, în preajma alegerilor din 2020, să schimbe vreo patru partide.

De la USR la PSD

Mai întâi s-a înscris în USR (PLUS), în vara anului 2020. Pe listele acestui partid urma să candideze, la alegerile locale din 27 septembrie la un loc în Consilul Local Brașov. Nu a mai făcut-o, astfel că a candidat dn partea ALDE, fără succes. Apoi pus pe listele Pro România, partidul condus de Victor Ponta, iar de aici s-a mutat la PSD. La vremea respectivă, Dragoș Tohănean și-a explicat, într-o postare pe Facebook, decizia de a trece prin atâtea partide, dintr-o parte în alta a eșcherului politic.

„Da, mă declar vinovat pentru traseul de la PLUS la PSD în 12 luni, dar am putut să înțeleg viziunile fiecărui partid. Pe acest drum am învățat multe, am întâlnit oameni de excepție, dar și oameni care te critică pentru orice pas. Am înțeles că există din păcate, o ură între oameni doar pentru că fac parte din alt partid”, a scris Dragoș Tohănean, pe Facebook, în decembrie 2020.

Un an și jumătate mai târziu, președintele PNL, Nicolae Ciucă, l-a numit vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României.

CV-ul lui Dragoș Tohănean

Zilele trecute, premierul Nicolae Ciucă l-a numit pe Dragoș Tohănean în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Tohănean este IT-ist cu studii în România și Germania, cadru didactic asociat la Universitatea Brașov, în prezent membru al PSD.

Conform CV-ului oficial acesta este programator software, cu experiență în mai multe companii de top locale sau multinaționale. El a lucrat pentru DR Technology Consulting SRL, Deloitte Tehnologie, IBM Romania, Accenture, NTT Data. De asemenea, este profesor asociat la Facultatea de Matematică și Informatică din Universitatea Transilvania Brașov.