Recep Tayyip Erdogan și Emmanuel Macron, o relație complicată: „Soțiile noastre se înțeleg mai bine”

Recep Tayyip Erdogan a glumit pe seama relației sale tensionate cu președintele Franței, Recep Tayyip Erdogan. El a spus, glumind, la o conferință de presă, că soțiile celor doi au o relație mult mai apropiată.

„Soţiile noastre se înţeleg bine, nu noi”, a spus Recep Tayyip Erdogan.

Emine Erdogan şi Brigitte Macron întreţin relaţii mai mult decât cordiale, în ciuda tensiunilor care apar cu regularitate între soţii lor. Cei doi lideri de stat s-au întâlnit joi, la Praga, în capitala Cehiei, în cadrul primei reuniuni a Comunităţii Politice Europene.

Cele două sunt fotografiate în mod regulat împreună cu prilejul summiturilor internaţionale. Mai mult, surse din anturajul soției lui Erdogan confirmă că există o apropiere între acesta și Brigitte Macron.

Pe de altă parte, Recep Tayyip Erdogan a fost filmat, joi, făcând o glumă la adresa preşedintelui francez. El i-a propus să aducă Franța în Organizaţia Statelor Turce (OET), care include, pe lângă Turcia, ţări vorbitoare de limbă turcă din Asia Centrală şi Azerbaidjan.

„Vă aşteptăm aici dacă doriţi”, i-a transmis Erdogan lui Emmanuel Macron, în prezenţa preşedintelui din Azerbaidjan, Ilham Aliev.

La rândul său, preşedintele francez l-a bătut prieteneşte pe spate pe şefului statului turc și a insistat, în fața acestuia, cu privire la necesitatea unei acțiuni comune împotriva oricărei „ocolirii” sancţiunilor impuse Rusiei, în contextul războiului din Ucraina, transmite BFMTV.

Erdogan: “Macron, let’s admit you into the Organisation of Turkic States if you want”

You can see Pashinyan and Aliyev next to them as well. I think Orban as well? pic.twitter.com/LCznJ7tldQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 6, 2022