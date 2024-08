Recalcularea pensiilor. Un alt document pe care îl vor primi pensionarii

România. Recalcularea pensiilor a venit cu probleme pentru unii seniori, care au rămas foarte dezamăgiți după ce și-au primit deciziile.

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat ministrului Muncii și președintelui Casei de Pensii o actualizare detaliată privind procesul de recalculare a pensiilor, insistând pe necesitatea unor informații clare despre numărul de decizii transmise deja pensionarilor, modul în care s-au desfășurat contestațiile și progresul făcut în corectarea erorilor identificate. În plus, a subliniat importanța asigurării pensionarilor că, indiferent de rezultatele recalculării bazate pe contributivitate, pensiile nu vor fi diminuate.

În cadrul unei declarații, Ciolacu a evidențiat că această informare trebuie transmisă până la sfârșitul săptămânii, accentuând necesitatea de a avea o imagine clară asupra procentului de contestări și a modului în care se gestionează procesul de refacere a deciziilor acolo unde s-au comis greșeli. Această abordare urmărește să mențină transparența și să consolideze încrederea publicului în procesul de recalculare a pensiilor.

Mai mult, premierul a cerut ca toți pensionarii să primească un document oficial care să îi asigure că pensia lor nu va scădea, indiferent de calculele legate de contributivitate. Această măsură este menită să ofere certitudinea că nicio pensie nu va fi diminuată și că orice eroare va fi corectată prompt, iar sumele datorate vor fi recuperate fără întârziere.

Ciolacu a subliniat, de asemenea, că 83% dintre pensii, adică aproximativ 3,8 milioane, vor crește, ceea ce reprezintă un fapt sigur și incontestabil. Acest mesaj a fost transmis pentru a clarifica și a liniști pensionarii cu privire la rezultatele acestui proces de recalculare.

Noua lege a pensiilor a creat o adevărată criză în rândul seniorilor, mai ales în cazul celor care au lucrat zeci de ani în condiții dificile și acum se confruntă cu reduceri semnificative ale pensiilor. Printre cei mai afectați se numără muncitori din sectoare grele precum mineritul, căile ferate, industria petrolieră și siderurgie. Aceștia au fost șocați să primească prin poștă decizii care le diminuau pensiile în mod drastic, după ce au muncit o viață întreagă.

Un exemplu este cel al domnului Vasile, un fost mecanic de tren, care a fost pur și simplu devastat de vestea primită. După ani de muncă grea și periculoasă, pensia sa de peste 7.000 de lei a fost redusă cu peste 2.500 de lei în urma recalculării, o schimbare care i-a provocat un șoc atât de puternic încât a leșinat la vederea deciziei.

„Mi-era rău, am leșinat când mi-a venit asta ieri. Am fost fochist, la 18 ani dădeam cu lopata la locomotiva cu aburi. Am lucrat numai pe locomotivă, vreo 2 ani și ceva, 3 ani am avut condiții normale, am ieșit la pensie. E posibil, domnule, așa ceva? S-a muncit corect și munca, știți, în condiții grele. Și uite: mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. E posibil așa? Uite, uitați-vă aici: nu e nimic. E posibil așa ceva?”, a declarat Vasile Apătroaiei, pensionar, pentru Digi 24.