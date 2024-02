Recalcularea pensiilor. Ce trebuie să conțină dosarele

Recalcularea pensiilor presupune, de fapt, reevaluarea tuturor dosarelor de la casele județene de pensii, iar autoritățile sunt pregătite în acest sens, susține ministrul Muncii. Până în luna martie ac, vor fi stabilite toate normele de aplicare a legii care prevede majorarea pensiilor românilor.

Potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, reevaluarea dosarelor de pensii este realizată în proporție de 95%.

Conform noii legi, formula de calcul a pensiilor este următoarea: valoarea punctului de referință (VPR) se înmulțește cu numărul de puncte acumulate și rezultă cuantumul pensiei.

Potrivit Ministerului Muncii, vor fi recalculate toate pensiile aflate în plată pentru care există la dosar documente cu sporuri/venituri contributive nepermanente. La calculul pensiei se are în vedere venitul brut pentru care s-a reținut contribuția de asigurări sociale.

La majorarea pensiei se are în vedere rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, a explicat oficialul Ministerului Muncii.

Din septembrie 2024, punctul de pensie crește cu 13,8%, de la 1.785 lei la 2.032 lei. Prin urmare, un senior care are o pensie de 2500 de lei va primi 2845 de lei.

Ministrul Simona-Bucura Oprescu susține că există buget pentru aceste măriri ale pensiilor.

„De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, ne-am tinut de cuvant si intotdeauna pensiile au crescut cand am fost la guvernare. Romania a avut viata, am fost pe crestere economica si am incercat sa aducem ceva in plus fiecarei categorii”, s-a exprimat ministrul Muncii, la RTV.