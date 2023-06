Rebeliunea Wagner. Mercenarii lui Prigojin au ocupat orașul Voronej. Aviația rusă ar fi bombardat o coloană în drum spre Moscova

Canalul Telegram AP Wagner anunță că mercenarii din gruparea condusă de Evgheni Prigojin au ocupat toate instalațiile militare din orașul Voronej. Acesta este un centru logistic important al armatei ruse, care susține frontul din Ucraina.

Alte informații de ultimă oră, arată că o coloană de mercenari care ar fi pornit dinspre Voronej spre Moscova ar fi fost atacată de aviația armatei ruse.

„Traficul de la Voronej spre Moscova este complet blocat. Avioanele de vânătoare au survolat Ryazan încă de dimineața devreme”, se anunță pe contul publicației NEXTA.

Imagini cu vehicule militare ale mercenarilor Wagner care se îndreaptă spre aerodromul din Voronej circulă pe rețelele de socializare. De asemenea, au apărut imagini cu un avion rus în flăcări, care se prăbușește, despre care se spune că ar fi fost doborât de mercenarii lui Prigojin.

Se pare că avionul doborât de mercenari în regiunea Voronej era un AN – 26, de transport.

Pe de altă parte, autoritățile din Rusia au blocat un pod care asigură accesul în Moscova, prin sud. Presa rusă relatează că podul de peste râul Oka, din sudul regiunii Moscova a fost închis cu basculante pline cu nisip și cisterne pline cu apă. Prin această măsură, autoritățile de la Moscova încearcă să împiedice un asalt direct asupra capitalei.

Russian media report that the bridge in the south of Moscow region over the Oka River is blocked. The strategic crossing was closed with dump trucks full of sand and sprinklers filled with water. pic.twitter.com/gNbt5rpWfo

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023