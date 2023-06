Rebeliunea Wagner. Dmitri Peskov spune că Putin n-a fugit din Moscova și că nu va ceda în fața lui Prigojin

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, dezminte zvonurile, care circulă pe reţele de socializare, potrivit cărorapreședintele rus Vladimir Putin a fugit din Moscova, din calea rebeliunii militare Wagner. El a mai spus că liderul de la Kremlin lucrează și că încearcă să-l oprească pe Evgheni Prigojin.

Președintele rus, Vladimir Putin, a făcut un apel către cetățenii Rusiei, către personalul Forțelor Armate, al forțelor de ordine și al serviciilor speciale, către soldații și comandanții care luptă acum pe pozițiile lor de luptă. Liderul de la Kremlin a declarat că nu poate accepta această rebeliune armată și că Rusia duce o bătălie grea. El l-a acuzat pe Evgheni Prigojin de trădare.

„Fac un apel către cetățenii Rusiei, către personalul Forțelor Armate, al forțelor de ordine și al serviciilor speciale, către soldații și comandanții care luptă acum pe pozițiile lor de luptă, respingând atacurile inamicului, făcând-o eroic – știu, am vorbit aseară din nou cu comandanții din toate direcțiile. De asemenea, fac apel la cei care, prin înșelăciune sau amenințări, au fost târâți într-o aventură criminală, împinși pe calea unei crime grave – o rebeliune armată.

📝🇷🇺It’s official now: Appeal to the citizens of Russia: We publish here the video appeal of the President of the Russian Federation – translated into English. Vladimir Putin delivers an emergency address#Putin #Russia #Moscow #Wagner #Prigozhin

I appeal to the citizens of… pic.twitter.com/6qVORw5i6s

— 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) June 24, 2023