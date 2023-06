Convoiul Wagner care s-a îndreptat sâmbătă, 24 iunie, de la Rostov pe Don spre Moscova a fost condus de un ofițer al forțelor speciale de informații rusești, anunță Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. Potrivit oficialului ucrainean, numele acestuia este Dmitri Utkin, un militar de 53 de ani, care este considerat a fi fondatorul grupării de mercenari Wagner.

Indicativul lui Utkin a fost „Wagner”, care a devenit numele grupului de mercenari, specifică oficialul de la Kiev. Potrivit unor surse, Dmitri Utkin este un noe-nazist, fan al lui Adolf Hitler, cel de-al Treilea Reich.

Ofițerul forțelor speciale de informații rusești nu a condus doar convoiul de mercenari spre Moscova, ci el avea să joace un rol mult mai important în această rebeliune. Potrivit GulaguNet, el era cel care se pregătea să preia o serie de instalații ale Direcției Principale a XII-a a Ministerului Apărării cu un arsenal nuclear.

„Utkin pregătea această parte specială a rebeliunii militare”.”, notează oficialul de la Kiev pe Twitter.

Who is Dmitry Utkin, who reportedly leads the Wagner convoy headed toward Moscow now?

Born on June 11, 1970, Dmitry Utkin is a Russian intelligence special forces officer. He is considered to be the founder of the Wagner private military company.

It was his call sign -… pic.twitter.com/8LnYxY2Zh7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023