Rebelii ruși îl critică pe președintele Vladimir Putin și sugerează că acesta și-a pierdut legitimitatea, îndemnându-l să pună capăt circului pe care îl desfășoară.

Corpul Voluntarilor Ruși, grupare implicată într-o acțiune militară în regiunile Belgorod și Kursk din Rusia, solicită o întrevedere cu guvernatorul Viaceslav Gladkov, prezentând în același timp o înregistrare video cu prizonieri de război capturați în timpul operațiunilor lor transfrontaliere.

Ei afirmă că Ministerul rus al Apărării a făcut declarații false atunci când a pretins că rebelii ruși au fost complet eliminați.

Membrii grupării au prezentat și un interviu cu unul dintre prizonieri, care a declarat că nu a observat niciun soldat al Corpului Voluntarilor Ruși mort.

În filmare apare un soldat rus ce spune că a fost capturat în timpul unei misiuni de deminare. Vehiculul lor a fost atacat, iar el a fost singurul supraviețuitor din grup.

Rebelii ruși au prezentat mai mult de zece soldați ruși capturați, dar chipurile acestora erau ascunse în materialul video.

„Toate declarațiile Ministerului rus al Apărării despre anihilarea completă a Corpului Voluntarilor ruși sunt o altă minciună.

Operațiunea militară limitată din regiunile Belgorod și Kursk din Rusia continuă și iată o confirmare - un nou lot de prizonieri din Forțele Armate Ruse. Și din nou, îl invităm pe guvernatorul Gladkov la o întâlnire pentru a-i preda prizonierii”, a spus grupul care luptă de partea Ucrainei.

Denis WhiteRex Nikitin, liderul Corpului Voluntarilor Ruși, i-a transmis lui Vladimir Putin că în ultimele zile, întreaga lume a fost martoră la transformarea orașului rusesc Belgorod și a regiunilor Belgorod și Kursk în zone de ostilități active.

În ciuda apelurilor repetate, administrația instalată împiedică evacuarea populației civile.

„Numai din cauza ambițiilor tale, oamenii pașnici continuă să sufere și să moară.

Vă îndemnăm să opriți acest circ, să vă gândiți la soarta rușilor nevinovați și să permiteți evacuarea civililor din zona de luptă.

Alegerile voastre s-au transformat de mult într-o farsă completă. Nu mai forțați oamenii obișnuiți să participe la spectacolul dvs. la secțiile de votare sub bombe și foc de artilerie. Nici măcar exprimarea forțată a voinței nu este posibilă atunci când sună semnalele de raid aerian.

Ți-ai pierdut de mult legitimitatea, iar în împrejurările actuale până și aparența unui proces electoral a dispărut. Este evident pentru toată lumea că Rusia are nevoie de schimbări imediate și fundamentale.

În Rusia, necesitatea unei transformări profunde a relației dintre autorități și oameni și a unei conversații sincere despre noile reguli sociale corecte este de mult așteptată”, a transmis acesta, potrivit Ukrainska Pravda.

