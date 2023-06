Rebelii l-au lichidat pe un important colonel al armatei ruse. Înaltul oficial militar a fost implicat într-un schimb de focuri

Din primele informații, incidentul a avut loc în satul Novaya Tavolzhanka, districtul Shebekinsky, regiunea Belgorod. Acolo, Andrey Stesev, comandantul grupului operativ din Belgorod a fost ucis într-un schimb de focuri.

Din imaginile de la fața locului, rezultă că mașina colonelului a fost prinsă într-o ambuscadă. A urmat un schimb de focuri, în urma căruia ofițerul superior a fost ucis.

Russia Freedom Legion says the Russian Army’s Colonel Andrei Stesev, „the operative group Belgorod’s commander” was killed in a firefight

📷https://t.co/lsfZAq9SyI pic.twitter.com/v7KGuTN6tT

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 5, 2023