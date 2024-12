Rebelii iau cu asalt ambasada iraniană din Damasc. Este haos în capitala siriană

Ambasada Iranului din Damasc a fost „atacată” duminică, a declarat televiziunea de stat iraniană, după ce rebelii conduși de islamiști au declarat căderea aliatului Teheranului, Bashar al-Assad. Au apărut imagini cu birouri răvășite, cu geamuri sparte pe podea și mobilier spart în clădirea din zona de lux Mazzeh din Damasc, unde se află și alte ambasade și birouri ale Organizației Națiunilor Unite.

„Persoane necunoscute au atacat ambasada iraniană, după cum puteți vedea în aceste imagini împărtășite de diverse rețele”, a declarat televiziunea de stat, prezentând imagini de la Al Arabiya, despre care se spune că provin din incinta diplomației.

