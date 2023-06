Real Madrid îl vrea în echipă pe Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund. Jucătorul are mamă româncă și tată nigerian

Real Madrid caută să își întărească lotul ofensiv după plecarea lui Karim Benzema de la echipă. Unul dintre jucătorii pe care madrilenii și-l doresc în formație este, Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund, care a surprins pe toată lumea pentru jocul foarte bun pe care l-a făcut în sezonul 2022-2023.

Jucătorul de 21 de ani, are mamă româncă și este foarte îndrăgostit de România, mai ales de Brașov, unde locuiește bunica lui maternă și unde are alte rude apropiate, dar și de mâncărurile tradiționale.

Karim David Adeyemi s-a alăturat Borussiei Dortmund, în vara anului 2022, după ce a jucat la RB Salzburg, până în vara anului 2022. Atunci, Karim a fost transferat la Borussia Dortmund de unde este foarte puțin probabil să plece mai departe spre Real Madrid.

Tânărul de 21 de ani mai are încă patru ani de contract și este considerat o piesă cheie în planurile clubului pentru următorii ani.

Costul de transfer: 80 de milioane de euro

Jurnaliștii de la BILD scriu că, totuși, Borussia Dortmund l-ar transfera pe jucător pentru suma minimă de 80 de milioane de euro.

Adeyemi a avut un total de 32 de apariții pentru Borussia Dortmund în sezonul recent încheiat și a înregistrat un total de nouă goluri și șase pase de gol. Atacantul a avut un început lent la BVB, dar și-a găsit echilibrul după trecerea dintre ani. Performanțele sale l-au ajutat, de asemenea, să câștige premiul de debutant al sezonului în Bundesliga.

Madrilenii vor ca locul lui Benzema să fie ocupat de Karim Adeyemi. În prima fază, ei s-au înțeles cu nemții de la Borussia Dortmund și pentru atacantul Jude Bellingham, pe care deja l-au transferat, scriu cei de la bvbbuzz.

La începutul lunii iunie, Benzema a plecat de la Real Madrid, liber de contract, și a semnat cu Al-Ittihad din Arabia Saudită

”Am avut un sezon grozav, am câștigat titluri, am marcat goluri importante. Cu toții am avut un sezon grozav, dar pentru a câștiga titluri, trebuie să marchezi goluri importante. Balonul de Aur este un vis pentru mine. M-am descurcat mai bine decât anul trecut, sper să fiu mai aproape”, a spus Karim Benzema.