Tehnicianul lui Atletico a vorbit deschis despre ce inseamă un asemenea meci, recunoscând că el trăiște exclusive pentru asemenea partide. Iar istoria ultimelor confruntări cu Realul arată un bilanț echilibrat. Firesc, meritul lui Diego Simeone este recunoscut, fără autoritatea sa și fără ideile sale asupra jocului Atletico nu putea emite pretenții într-un astfel de duel.

„Când am ajuns acum 14 ani, nu am câștigat la început niciun derby. Am pierdut două sau trei meciuri și a fost acel joc din Cupa Spaniei, pe care trebuia să îl pierdem. Apoi situația s-a schimbat. Am câștigat, am pierdut, inclusiv în finala Ligii Campionilor, am învins în câteva Supercupe. Jucăm derby-urile pe care mi le-am imaginat când am urcat în avion din Argentina pentru a veni la Atlético Madrid”, a declarat Diego Simeone, unul dintre cei mai apreciați antrenori din lume.

De partea cealaltă, Zinedine Zidane a fost rugat să comenteze afirmaţiile care prezintă Realul ca fiind echipa bogaților din Spania, în timp ce Atletico este zugrăvită în reprezentanta clasei de jos din Madrid.

„Aici, în Madrid, oamenii se trezesc devreme, muncesc din greu. Dacă oamenii spun că Realul este clubul oamenilor bogaţi, iar alţii nu, nu-i pot contrazice. Ceea ce ştiu e că Real Madrid vrea să fie mândră întotdeauna de jucătorii săi”, afirmă Zidane.

După șase etape, Real Madrid este lider în Primera Division, cu 14 puncte. Atletico se află pe ultima treaptă a podiumului, dar cu numai un mai puţin decât Real.

