Organizația se delimitează de gestul secretarului de stat, spunând că a luat la cunoștință „cu regret” evenimentul în care a fost implicat Valeriu Lupu.

„Va informam ca Organizatia PMP Timis a luat la cunostinta cu regret despre accidentul rutier soldat cu avarierea unui autoturism stationat petrecut astazi in Timisoara in care conducatorul auto a fost domnul Lupu Valeriu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Transporturilor sustinut de catre organizatia noastra.

PMP Timis se delimiteaza de orice actiune/incident in care sunt implicati membrii/sustinatorii PMP si asigura cetatenii de integritatea si onestitatea membrilor sai indiferent de pozitii si functii.

Orice incalcare a legii si moralei crestine nu este tolerata.”, se arată în comunicatul de presă.

Totodată, organizația contrazice informațiile inițiale apărute în presă conform cărora Valeriu Lupu a fost demis din funcție de premierul Ludovic Orban.

„In urma evenimentului creat, domnul Lupu Valeriu si-a inaintat demisia cu data prezentei din functia de Secretar de Stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Pe aceasta cale ne exprimam regretul fata de cele intamplate.”, se mai arată în comunicat.

Secretarul de stat Valeriu Lupu a fost implicat într-un accident rutier, vineri, în urma căruia o mașină parcată a fost avariată. Martorii prezenți la fața locului au chemat poliția care i-a cerut secretarului de stat să fie supus unui alcooltest, dar acesta a refuzat. Potrivit surselor media, lui Vasile Lupu i se va deschide un dosar penal pentru refuzul său.

